Почему женщинам в Испании удается совмещать семью и карьеру

Число женщин, работающих на руководящих должностях, в Испании больше, чем в среднем по Евросоюзу. По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Grant Thornton, 30 процентов руководящих постов на испанских предприятиях занимают женщины. Этот показатель в среднем по Евросоюзу составляет 28 процентов, а в мире - 29 процентов.

Кроме того, в Испании, по сравнению с другими европейскими странами, гораздо больше женщин, основавших собственные компании и фирмы. По двум этим показателям Испания опережает другие страны ЕС, в частности Германию, где существует закон, согласно которому крупные акционерные общества обязаны постепенно обеспечить квоту для женщин в руководящем составе, которая равна 30 процентам. Почему же так происходит? DW собрала несколько историй.

Как немецкий дизайнер совмещает семью и карьеру

Дизайнер одежды, 48-летняя немка Керстин Краузе (Kerstin Krause) несколько лет живет в Испании. У нее двое сыновей. Воспитание детей не помешало ей сделать карьеру. "С 9 утра до 17.00 дети в Испании находятся в школе. А для детей от трех лет есть возможность посещать дошкольные учреждения", - рассказывает Керстин Краузе.

Несмотря на то что испанские родители не получают пособия на детей, как это происходит в Германии, государственная система образования в сочетании с желанием бабушек и дедушек помогать в воспитании внуков, дают возможность испанским женщинам заниматься профессиональной деятельностью и добиваться руководящих позиций, считает известный дизайнер. По ее мнению, причиной, по которой испанки стремятся быть более активными в профессиональной жизни, являются не деньги, а внутренние убеждения, которые она тоже разделяет.

Керстин Краузе и ее модели

Керстин Краузе родилась в бывшей ГДР, где женщины работали, а не оставались домохозяйками. В 20-летнем возрасте, после падения Берлинской стены, Керстин уехала в Дюссельдорф и должна была сама финансировать свое обучение в школе моды. Затем она перебралась в Нью-Йорк, где делала себе имя, соревнуясь с мужчинами-конкурентами.

"Я хотела иметь все, не только карьеру и семью. Моя любовь к дизайнерскому мастерству заставляла меня стремиться к большему", - вспоминает Керстин. Живя в Испании, она не отказалась от своих целей. В Германии, признается Керстин Краузе, все было бы несколько иначе.

Успешный адвокат о воспитании детей и борьбе за права женщин

Карьеру в Испании сделала и другая немка - Катарина Миллер (Katharina Miller). Она открыла в Мадриде свое адвокатское бюро, которое специализируется на защите прав женщин на международном уровне, в том числе и по поручению испанского правительства.

"В Германии я никогда бы не смогла сделать карьеру, имея троих детей", - признается Катарина Миллер. Сравнивая Испанию с Германией, она отмечает, что испанцы любят детей, но не говорят все время только об их воспитании. Здесь никто не осуждает женщину за то, что она работает, а не сидит дома и занимается воспитанием детей, подчеркивает Миллер.

"Государственные дошкольные и школьные учреждения вполне справляются со своей задачей, и многим женщинам это позволяет заниматься профессиональной деятельностью. Конечно, мой муж-испанец меня поддерживает. Он работает дома. Иначе у меня ничего бы не получилось", - рассказывает адвокат.

Катарина Миллер

Такое распределение социальных ролей между мужчинами и женщинами в Германии пока не находит такой поддержки, как в Испании. Хотя в Испании дела обстоят лучше, чем в других странах ЕС, женщины здесь выходят на демонстрации и не перестают бороться за свои права. Их требования не остаются незамеченными.

Нынешний премьер-министр Испании Педро Санчес еще в ходе своей предвыборной кампании обещал заняться вопросами равноправия и прав женщин. Часть обещаний он сдержал - в его кабинете министров больше женщин, чем мужчин. Кроме того, был разработан закон, который предусматривает среди прочего и равную оплату труда для мужчин и женщин, занимающих одинаковые позиции. "За мою работу 10 лет назад я получала гораздо меньше, чем мои коллеги мужчины. Тогда я с этим смирилась. Но сейчас я бы не стала соглашаться с этим", - говорит финансовый инспектор Роса Санчес.

Разрыв между оплатой труда мужчин и женщин существует не только в Испании, но и в Германии. Здесь средняя зарплата мужчин на 22 процента превышает зарплату женщин, но с каждым годом она постепенно сокращается. Еще больший разрыв зафиксирован лишь в Чехии (22,5 процента) и Эстонии (26,9 процента). В реальном выражении женщины в ФРГ в среднем зарабатывают 16,26 евро в час до вычета налогов, мужчины - почти 21 евро.

Секрет успеха главы Santander

Фигурой, которая у испанцев ассоциируется с борьбой за права женщин в стране, можно назвать Ану Патрисию Ботин - председателя совета директоров финансово-кредитной группы Santander, на протяжении пяти лет возглавляющую крупнейший банк Европы.

Ее прадед был одним из сооснователей банка, а дед и отец в разные годы им руководили. С 1989 года Ана Патрисия работала в Santander на различных ответственных должностях. Когда в 1999 году отец, тогда руководивший банком, уволил ее, это стало катастрофой для Аны Патрисии. Долгое время после этого она не общалась с отцом.

Ана Патрисия Ботин организовала собственную инвестиционную компанию и занималась воспитанием троих детей. "Мне в этом смысле было легче, чем другим женщинам, потому что мы с мужем равномерно распределили обязанности. Многие женщины полностью отдаются своей работе и потом должны и дома выкладываться на все 100 процентов", - констатирует Ана Патрисия.

Через три года после ссоры отец назначил Ану главой дочерней структуры Santander - Banesto. В 2011-м она заняла пост главы правления Santander UK. После ее прихода многие сотрудники-мужчины уволились из банка. "В первые месяцы на посту руководителя банка я приняла отставку 70 сотрудников. Мужчины охотно хлопают дверью и у них очень большие амбиции. Они не верят в то, что ты можешь принимать решения", - делится она.

Сейчас банк, которым руководит Ана Патрисия Ботин, силен как никогда. А сама она занимает восьмую строчку в списке самых влиятельных женщин по версии Forbes за 2018 год. "10 лет назад я не назвала бы себя феминисткой, но сейчас я могу так сказать о себе", - заявила в интервью испанскому радио Ана Патрисия Ботин.

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