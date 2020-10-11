Почему ЕС захотел включить Лукашенко в санкционный список

Внутри ЕС долго шли споры, следует ли вводить санкции лично против Лукашенко. О том, что убедило глав МИД стран Евросоюза пойти на этот шаг, - в репортаже DW.
Министры иностранных дел государств Европейского Союза в понедельник, 12 октября, договорились ввести санкции против Александра Лукашенко, которого ЦИК провозгласил президентом Беларуси по итогам выборов 9 августа, не признанных Западом. "Сегодня министры подтвердили, что у господина Лукашенко нет никакой демократической легитимности, и дали политический зеленый свет началу подготовки следующего пакета санкций, в который попадет и сам Лукашенко", - сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.
Последней каплей для ЕС стал разгон демонстраций 11 октября
Хотя страны Балтии ввели санкции против Лукашенко еще в августе, Евросоюз долго воздерживался от этого шага. Причина в том, что в Брюсселе и ряде других столиц Европы все еще надеялись, что Лукашенко пойдет на диалог с протестующими. Что же теперь изменилось? Боррель пояснил подготовку нового пакета санкций "ответом на развитие ситуации в Беларуси", в частности на разгон акций протеста 11 октября. "Вчера, в воскресенье, мы опять увидели жесткую, непропорциональную реакцию на демонстрации", - пояснил глава европейской дипломатии, отвечая на вопрос корреспондента DW.
Решение Совета ЕС можно было предугадать еще утром 12 октября, когда министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) констатировал, что со времени последнего заседания Совета ситуация в Беларуси не улучшилась. "Насилие, которое применяет режим Лукашенко, продолжается", - добавил он и предложил ввести санкции против Лукашенко.
Впрочем, определенные шаги Минск предпринял. Так, 10 октября Лукашенко встретился с группой политзаключенных в СИЗО КГБ Беларуси. А днем ранее Жозеп Боррель, находившийся с визитом в Эфиопии, смог поговорить по телефону с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем. Ранее Боррель сетовал на то, что Брюссель не мог связаться с властями в Минске ни на каком уровне.
Впрочем, эти события не убедили министров государств ЕС. "Со стороны белорусских властей не было ни одиного сигнала о готовности вступить в хоть какой-либо диалог или переговоры (с белорусским обществом. - Ред.). Они не приняли предложение ОБСЕ о (посреднической. - Ред.) миссии", - заявил Боррель. Он увидел "полное отсутствие готовности со стороны Лукашенко вступить в переговоры", которые могли бы принести демократическое и мирное урегулирование ситуации в Беларуси.
Когда санкции ЕС против Лукашенко вступят в силу?
В начале октября Евросоюз внес в санкционный список 40 чиновников из Беларуси. Сейчас Совет ЕС принял политическое решение расширить этот список. Иными словами, теперь начнется подготовка юридического обоснования санкций. Чтобы новые меры вступили в силу, понадобится еще одно решение Совета ЕС. Только тогда станет известно, кто, кроме Лукашенко, попал в перечень.
Такая подготовка - это технический вопрос. Впрочем, в прошлый раз он стал политическим и растянулся на месяц. Дело в том, что Кипр требовал от ЕС ввести санкции против Турции за разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря. Решить этот спор удалось только на саммите ЕС. Боррель пообещал, что в этот раз все будет намного быстрее. "Уверен ли я, что на это не понадобится три месяца? Да, я уверен. Структурное препятствие для имплементации санкций было снято", - отметил он, имея в виду блокировку Кипра.
Евросоюз пересматривает отношения с Беларусью
Также Совет ЕС решил пересмотреть отношения с Беларусью. "ЕС сократит двустороннее сотрудничество с центральными белорусскими властями и увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества. Из этого сотрудничества будут исключены учреждения, ответственные за нарушения прав человека", - говорится в принятом министрами шестистраничном документе, который теперь будет определять политику ЕС в отношении Беларуси. Брюссель планирует продолжать контакты с Минском - но только в вопросах, "представляющих интерес для ЕС и общества Беларуси".
Пересмотрит Евросоюз и финансовую поддержку стране таким образом, чтобы она приносила пользу как можно большей части населения. Ее предельно сократят для центральных органов власти и вместо этого направят "негосударственным, местным и региональным" органам и организациям.
Беларусь - одна из шести стран программы Евросоюза "Восточное партнерство". По этому направлению Брюссель планирует продолжать сотрудничество только на неполитическом уровне. ЕС также заверил, что соглашение об упрощении визового режима продолжает действовать, а также пообещал и далее предоставлять белорусам возможность участвовать в программах обмена Erasmus+, Horizon Europe и в рамках "Восточного партнерства".
Предложение ЕС для Беларуси без Лукашенко
При этом Евросоюз готов "значительно" активизировать отношения с Беларусью. Но выдвинул для этого ряд условий. В частности, прекратить репрессии против протестующих и независимых СМИ, освободить и реабилитировать политзаключенных, а также выплатить им финансовую компенсацию. Те, кому пришлось по политическим мотивам выехать из Беларуси, должны получить возможность вернуться. Еще одно требование - политический процесс, который выльется в проведение свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ.
После этого Евросоюз готов предложить "конкретный пакет" для демократической Беларуси. Он будет включать в себя, в частности, углубление секторального сотрудничества и участия Беларуси в программах ЕС, финансовую и техническую поддержку реформ в стране, возобновление переговоров о макрофинансовой помощи, а также начало диалога о безвизовом режиме. Впрочем, для этого Беларуси придется доказать эффективное соблюдение ею нынешнего соглашения об упрощении выдачи виз.
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