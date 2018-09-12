Почему Европарламент решил оштрафовать Венгрию

Депутаты Европейского парламента в Страсбурге в среду, 12 сентября, проголосовали за резолюцию, позволяющую запустить штрафную процедуру в отношении Венгрии. За санкции против Будапешта высказалось необходимое большинства в две трети от общего числа депутатов. Европарламентарии пришли к выводу, что Будапешт нарушает принципы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека; в частности правительство Виктора Орбана обвиняют в притеснении неправительственных организаций.

Теперь Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии действительно запущена юридическая процедура по статье 7 Договора о Евросоюзе, позволяющая, в числе прочего, лишить ее права голоса в этой структуре. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий. Ранее такая же процедура была предпринята в отношении Польши, инициатором тогда выступила Европейская комиссия.

Доклад по Венгрии Джудит Саргентини

Накануне голосования в Европарламенте был заслушан доклад по ситуации в Венгрии, подготовленный депутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, и прошло обсуждение вопроса о соблюдении правительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана европейских ценностей.

В докладе Джудит Саргентини говорилось о систематических нарушениях венгерским правительством главенства права, о проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество. По словам докладчика, подобной ситуации нет места в Евросоюзе.

Саргентини призвала своих коллег поддержать ее рекомендации по запуску статьи 7 Договора о Евросоюзе на голосовании 12 сентября. Данная статья позволяет направить официальное предупреждение любой стране, обвиненной в нарушении основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Если это не возымеет желаемого эффекта, статья позволяет наложить на государство-нарушитель ряд санкций, вплоть до приостановления права голоса в Совете ЕС.

Виктор Орбан

Как считает Джудит Саргентини, нападки Орбана на прессу, судебную систему, мигрантов, беженцев и представителей меньшинств представляют "системную угрозу" основным принципам ЕС.

"Мы теряем легитимность в вопросах защиты прав человека и демократических ценностей за пределами Евросоюза, если мы позволяем нарушать их внутри ЕС, - сказала Саргентини в беседе с DW. - Но основная проблема заключается в том, что от инклюзивной демократии страдают жители Венгрии".

Венгерская правозащитница: Мы превратились в мишени для нападок

Правозащитница Марта Пардави ясно осознает, что ожидает ее после участия в дискуссии, в которой шла речь о систематических нарушениях венгерским правительством прав человека и верховенства закона. Сопредседатель Венгерского Хельсинкского комитета, Пардави ежедневно ощущает последствия своей борьбы за то, что принято считать европейскими ценностями повсюду в ЕС, но только не в Венгрии Виктора Орбана.

Пресс-конференция в Брюсселе о состоянии НГО в Венгрии. В центре - Марта Пардави

Пардави, чья организация занимается поддержкой и защитой просителей убежища в Венгрии, рассказала DW о том, что произошло после ее недавнего выступления в комитете Европарламента по гражданским свободам.

"Уже во время мероприятия, пока я была здесь, в Брюсселе, моим коллегам в будапештском офисе стали приходить мейлы с проклятиями, нас обвиняли в том, что мы клевещем на Венгрию, хотя мы лишь боремся за соблюдение принципов демократии, - вспоминает правозащитница. - Я и мои коллеги, которые обсуждают в Европарламенте проблемы верховенства права в Венгрии, превратились в мишени для нападок. Мы стали опасаться за свою безопасность, и у нас есть доказательства того, что это не беспочвенный страх".

Другая точка зрения: отчет основан на лжи и ошибках

С выводами Марты Пардави и Джудит Саргентини согласны не все. Не поддерживает их и Миклош Санто, руководитель расположенного в Будапеште Центра основных прав и свобод. Санто с коллегами обвиняют Саргентини и ее сторонников в проведении "клеветнической кампании" против Орбана и Венгрии. "Этот отчет содержит немало ложных выводов, - утверждает Санто в разговоре с DW. - Его авторы либо неверно интерпретировали венгерские законы, либо просто лгут". По словам Санто, от имени возглавляемого им центра депутатам Европарламента отправлены информационные материалы, указывающие на многочисленные ошибки в отчете.

К примеру, продолжает Миклош Санто, в отчете Саргентини говорится о том, что полномочия венгерского Конституционного суда были сокращены, что не соответствует действительности: в действительности "изменились вопросы его компетенции". Санто критикует и ту часть доклада, в которой говорится о том, что венгерские законы по-прежнему определяют брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной, а на уроках в венгерских школах образ женщины - это "прежде всего как образ жены и матери".

По мнению Санто, внимание, которое Саргентини уделяет этим темам, является доказательством того, что она хочет спровоцировать "идеологически мотивированную дискуссию о мировоззрении и природе того, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Он называет это "неприемлемым вторжением в венгерский суверенитет".

Представитель Орбана: "Попытка заставить Венгрию принять мигрантов"

За день до начала пленарной сессии Европарламента в Страсбурге официальный представитель венгерского парламента Золтан Ковач устроил брифинг для журналистов. Отчет Джудит Саргентини он пренебрежительно назвал "сплошным враньем", заявив, что "истинным мотивом всего этого является наша позиция в отношении нелегальной миграции", и что "про-мигрантские политические группы отчаянно стремятся подать на Венгрию в суд".

"Европейскому проекту не пойдет на пользу то, что многие политически левые, среди которых президент Франции, пытаются разделить Европу по этому признаку", - уверен Ковач.

С ним категорически не согласна Элис Столльмэйер, исполнительный директор международной инициативы "Защитить демократию". "Если мы по-прежнему верим в европейский проект, у нас просто не остается другого выбора, кроме как отстаивать наши свободы и ценности", - уверена она.

Столльмэйер входит в число тех, кто призывает членов Европейской народной партии - крупнейшей политической силы Европарламента - исключить из своего состава членов партии Виктора Орбана "Фидес", позицию которых Столльмэйер считает антидемократической.

Исход голосования в Европарламенте и ожидающееся решение Совета ЕС крайне важны для тех, кто подвергается в Венгрии нападкам из-за борьбы за соблюдение прав человека. Невозможность применить санкции против Будапешта негативно повлияет на приверженность ЕС защите демократии, уверена венгерская правозащитница Марта Пардави.

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