Почему для отопления новых домов в Германии все реже используют газ

Природный газ продолжает лидировать на немецком рынке тепла, но его значение снижается. Две трети всех построенных в 2018 году в Германии новых жилых зданий были оснащены отопительными системами, использующими возобновляемую энергию. При этом такие системы впервые стали в новостройках главным источником тепла, подчеркивается в опубликованном 6 июня сообщении Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

Две трети новых домов используют возобновляемые источники

По его данным, в прошлом году в Германии было сооружено 107 200 новых жилых домов. Для их отопления в большинстве случаев была выбрана комбинация различных технологий. 66,6% новых зданий оснастили оборудованием для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Почти в половине всех новых домов (47,2%) возобновляемая энергия стала основным источником тепла. В 2017 году ее доля составляла 43,3%, а, к примеру, в 2015-м - 38,0%.

Тепловой насос и солнечные батареи на крыше жилого дома в городе Гёппингене

Соответственно, доля новых домов, в которых единственным или главным источником тепла является природный газ, снизилась в 2018 году до 43,0%. Годом раньше этот показатель составлял 47,4%, а в 2015-м - 51,5%. Таким образом, в немецком жилищном строительстве все реже делают ставку на газ. Использовать централизованное теплоснабжение, нефтепродукты, электроэнергию и другие технологии решили проектировщики лишь 9,8% всех построенных в прошлом году новых зданий.

Главным конкурентом для отопительных систем, основанных на сжигании газа, стали тепловые насосы. Эти устройства с помощью электроэнергии преобразуют холод из воздуха или воды в тепло, действуя аналогично холодильникам, только с обратным эффектом. По данным Destatis, 71,1% тех новых домов, в которых ВИЭ стали в 2018 году основным источником тепла, оснащены тепловыми насосами, 16,1% - геотермальными системами отопления, использующими подземное тепло.

Неблагоприятная тенденция для "Газпрома"

В тех домах, где ВИЭ играют лишь вспомогательную роль, в 2018 году чаще всего устанавливали солнечные батареи (15,1%) и дровяные печи (14,7%).

Наблюдаемое Destatis быстрое снижение роли газа в отопительных системах новых жилых зданий и растущая популярность тепловых насосов - неблагоприятная тенденция для российской государственной компании "Газпром", для которой Германия является главным экспортным рынком.

Ведь львиная доля поставляемого из России голубого топлива идет в Германии именно на отопление помещений, тогда как роль газа в электроэнергетике ФРГ невелика (всего порядка 13%). Правда, она может возрасти в ходе намечаемого отказа от использования угля, хотя конкуренция со стороны ВИЭ будет весьма серьезной. Что же касается химических производств и тем более транспортных средств, то они используют относительно небольшие объемы природного газа.

Растущая популярность тепловых насосов тревожна с точки зрения "Газпрома" еще и потому, что чем больше таких установок будет в новых домах (а в Германии - строительный бум), тем выше с каждым годом вероятность того, что к этой технологии станут все чаще прибегать и при модернизации отопительных систем имеющегося жилищного фонда.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Танкеры-газовозы меняют облик отрасли Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Доля СПГ в мировом экспорте газа Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мировой лидер: Катар Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новый мощный конкурент: Австралия Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейший импортер: Китай В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мощности для регазификации СПГ Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Плавучие терминалы СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Пассажиры требуют экологичных лайнеров Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новое топливо для тяжелых грузовиков Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо. Автор: Андрей Гурков

