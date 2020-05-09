Почему в ФРГ не взяли агента ФСБ, подозреваемого в заказе убийства чеченца в Украине

Ответ Генпрокуратуры Германии на запрос DW был краток: "Без комментариев". Похоже высказалось и Федеральное ведомство по охране конституции, которое, по данным журнала Der Spiegel, было вовлечено в операцию по слежке за офицером ФСБ России Игорем Егоровым зимой в Гамбурге.

В в конце апреля в совместной публикации Der Spiegel, The Insider и Bellingcat утверждали, что Егоров является членом группы "Вымпел" спецназа ФСБ, которую "связывают с многочисленными убийствами и спецоперациями во многих странах". Ранее о том, что Егоров заказал убийство чеченца в Украине, заявила Служба безопасности Украины (СБУ). DW разбиралась, что обо всем этом известно на данный момент.

Кто такой Игорь Егоров: версия СБУ

Имя Игоря Егорова СБУ впервые назвала 14 апреля 2020 года в связи с арестом в Киеве генерал-майора этой спецслужбы Валерия Шайтанова, которого в Украине подозревают в госимзене и подготовке терактов. По данным СБУ, полковник ФСБ России Егоров "координировал деятельность" Шайтанова и с его помощью договаривался об убийстве живущего в Украине чеченского командира Адама Осмаева. Киллером, по этой версии, должен был выступить бывший боец украинского спецназа, который сотрудничал с СБУ и, похоже, тайно записывал разговоры с Шайтановым и Егоровым.

Центр Гамбурга

В подтверждение своего заявления СБУ опубликовала видеоролик с отрывками аудиозаписей, а также видео с Егоровым, заснятым на улице Гамбурга. Судя по записям, во время встречи в ноябре 2019 года во Франции Егоров в беседе с предполагаемым киллером обсуждает заказ на "ликвидацию" Осмаева.

При этом фамилию чеченца сам Егоров не произносит, объясняя это конспирацией. Также Егоров не употребляет слово "убить", используя выражение "отправить его в страну вечной охоты". Там же, во Франции, договариваются о цене - 200 тысяч долларов США киллеру, гражданство РФ и удостоверение офицера запаса с пенсией. В ролике есть пассаж, якобы записанный в Германии в феврале, но его содержание без контекста непонятно.

Что известно о чеченце, на которого готовилось покушение

Жертвой покушения, по версии СБУ, должен был стать 39-летний уроженец Грозного Адам Осмаев, которого СБУ называет "известным добровольцем". В России его в 2007 году подозревали в подготовке покушения на чеченского лидера Рамзана Кадырова. В 2012 году Осмаев был одним из фигурантов дела по подозрению в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

Адам Осмаев, 2015 год

Осмаев был задержан в Одессе и провел более двух лет в СИЗО. Осенью 2014 года украинские власти сняли с него обвинение в терроризме, но осудили за незаконное владение взрывчаткой. Выйдя тогда на свободу, Осмаев вместе с женой Аминой Окуевой отправился воевать в Донбасс на стороне Киева, возглавив батальон имени Джохара Дудаева.

В Украине на Осмаева было совершено несколько покушений, в результате одного из которых, в октябре 2017 года, его жена была убита.

Почему Егоров - это "Эльбрус" и при чем здесь сбитый "Боинг"

Заявление CБУ подтолкнуло к подготовке публикации об Игоре Егорове авторов Bellingcat, которые еще в начале 2019 года обратили внимание на 57-летнего уроженца Стаханова Луганской области УССР. Позднее они пришли к выводу, что Егоров - это "Эльбрус", рассказал DW один из авторов расследования Христо Грозев. Под позывным "Эльбрус" в Луганске летом 2014 года работал предполагаемый российский офицер, которого СМИ называют одним из кураторов сепаратистов в Донбассе.

Христо Грозев

По словам Грозева, предположение возникло помимо прочего на основании данных о частых поездках некоего "Игоря Егорова" в Крым, Ростов и Краснодар в 2014 году, которые напоминали маршрут другого предполагаемого координатора сепаратистов из России - с позывным "Орион". Когда в ноябре 2019 года Международная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу малайзийского "Боинга" рейса MH17, опубликовала новые записи прослушки боевиков, Bellingcat нашел в них подтверждение своей гипотезы.

На одной из записей один из бойцов упомянул, что "Эльбруса" зовут "Игорь" и что он связан с группой "Вымпел" спецназа ФСБ. "Это был момент, когда мы обрели уверенность", - объясняет Грозев. При этом он признал, что голосовая экспертиза записей не проводилась, поскольку образца голоса "Эльбруса" в публичном доступе нет. О том, что Игорь Егоров - это "Эльбрус" в сообщении СБУ не сказано. Знала ли об этом украинская спецслужба - неизвестно, соответствующий запрос DW остался без ответа. Грозев предполагает, что Егоров мог бы стать "по крайней мере свидетелем" на процессе по делу о сбитом "Боинге", который начался в марте в Амстердаме.

Почему у немецких спецслужб могли быть связаны руки

Почему Егорова не задержали во время его частых поездок в Европу - об этом больше догадок, чем подтвержденной информации. Представляется, что слежка за ним могла быть совместной операцией, как минимум, украинских и немецких спецслужб. По данным Der Spiegel, немцы были готовы задержать офицера ФСБ во время его следующей поездки, которую тот запланировал на начало марта, но за несколько дней отменил. Также, по информации издания, с просьбой следить за Егоровым, но не задерживать его, обратилась в конце марта, а возможно, и ранее, Франция. А у Bellingcat есть информация, что украинская сторона просила немецких коллег задержать Егорова, но получила отказ.

Марк Галеотти

Специалист по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией, Марк Галеотти полагает, что, возможно, немецкие спецслужбы совершили ошибку. И добавляет, что их решение соответствовало "инстинкту контрразведчика - не задерживать, если только для этого нет очень веских оснований". Галеотти, почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне (UCL), назвал Германию страной "с высоким уровнем защиты прав граждан, что иногда усложняет некоторые операции контрразведки".

Даже если бы Егорова задержали, тот, уверен Галеотти, не дал бы признательных показаний, рассчитывая на то, что свои его вытащат, или же из опасений мести. В свою очередь Христо Грозев предполагает, что немецкие спецслужбы хотели дождаться "твердых доказательств", которые можно предъявить в суде, например, передачи денег. Тем не менее на примере истории с Егоровым автор Bellingcat считает, что "что-то серьезно сломалось в обмене информацией на европейском уровне".

Связан ли Егоров с убийством чеченца Хангошвили в Берлине?

Сейчас немецких следователей интересует, что Егоров делал в Германии во время предыдущих поездок, пишет Der Spiegel. Как выяснили СМИ, с 2014 года среди стран ЕС он особенно часто посещал ФРГ - более десяти раз.

Один из вопросов, которые теперь не смогут задать Егорову в Германии, касается убийства в Берлине в августе 2019 года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, принимавшего участие во второй чеченской войне на стороне сепаратистов.

В обоих случаях - и в Украине, и в Германии - речь идет об убийстве или подготовке убийства за границей чеченцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне противников России. Также в обоих случаях есть нити, ведущие к спецназу ФСБ "Вымпел". Так, по данным журналистских расследований, предполагаемый убийца Хангошвиши, задержанный и находящийся в Германии под следствием, контактировал с сотрудниками ФСБ и тренировался на их объектах.

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