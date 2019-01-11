Почему в России стали продавать яйца девятками

В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук - и это на фоне сообщений о сильном подорожании яиц в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин раскрыл тайну десятого яйца.
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