 Почему в России не работает ″право на забвение″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.07.2021

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Россия

Почему в России не работает "право на забвение"

Чем обернулась для российских политиков и бизнесменов желание скрыть нелицеприятные сведения о себе, которые можно найти в интернете, - у DW.

Логотип Google в его офисе

Российский закон о так называемом "праве на забвение" действует уже больше пяти лет. За это время им воспользовались тысячи россиян, включая политиков и крупных бизнесменов. Для некоторых из них попытки скрыть ссылки с негативной информацией, выдаваемые поисковиками, обернулись "эффектом Стрейзанд" - после таких попыток обсуждали только их.

"Жертвами" оказались зять премьера Михаила Мишустина Александр Удодов, депутат Думы Дмитрий Саблин и даже один из предполагаемых лидеров солнцевской ОПГ Сергей "Михась" Михайлов. На прошлой неделе о "праве на забвение" активно заговорили вновь - появилась информация, что к нему прибегла героиня расследования Навального Светлана Радионова. Что именно все воспользовавшиеся нормами этого закона пытаются скрыть и какой совет им дали профессионалы в области репутации - в материале DW.

Яндекс отказывает в удалении чаще, чем Google

Возможность обратиться к поисковым системам вроде Google или "Яндекса" с просьбой удалить ссылки на информацию о себе появилась у россиян в 2016 году, когда стали действовать соответствующие поправки, внесенные в закон "Об информации". Российские депутаты при подготовке поправок ориентировались на постановление Европейского суда по правам человека от 2014 года, рассказывал DW депутат Госдумы Леонид Калашников.

В нем говорится, что в некоторых случаях пользователь может требовать от поисковых систем исключать контент из результатов поиска по своему имени. В российском законе к таким случаям относят недостоверность и неактуальность (например, погашенная судимость) предлагаемых к удалению сведений.

Офис Yandex в Москве

Судя по отчетам "Яндекса", россияне не очень активно пользуются "правом на забвение"

Судя по отчетам "Яндекса", россияне не очень активно пользуются "правом на забвение". По данным компании за 2020 год, пользователи потребовали удалить 33,2 тысячи ссылок. При этом по 13,7 тысячи юзеры получили у "Яндекс" отказ - это 70% случаев. Google ведет более подробный учет по таким обращениям из стран Евросоюза, но удаляет ссылки куда охотнее. В 2020 году американская компания отказала лишь в 47,5% случаев.

Как сообщили DW в "Яндексе", компании-операторы поисковых систем по закону не могут раскрывать данные о конкретных запросах. Тем не менее в России уже не раз вспыхивали скандалы, когда политики и бизнесмены пытались скрыть информацию о себе из поисковой выдачи.

Что скрывают авторитетный бизнесмен и зять Мишустина

В списке публичных персон, которые воспользовались правом на забвение, одним из первых оказался Сергей Михайлов по прозвищу "Михась". Журналисты и очевидцы событий приписывают ему руководство Солнцевской преступной группировкой. Но именно это суждение, судя по заявлениям и судебным тяжбам, инициированным Михайловым, авторитетный бизнесмен и пытается оспорить. Сейчас при поиске по его имени и прозвищу Яндекс предупреждает, что "часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ".

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Такое же предупреждение "Яндекс" еще совсем недавно делал при поиске информации об Александре Удодове - зяте премьер-министра Михаила Мишустина. Когда в феврале прошлого года оно появилось, из поисковой выдачи по фамилии Удодова исчезла ссылка на сайт Алексея Навального. Ссылка вела на расследование о возможных налоговых махинациях Удодова и его нью-йоркской недвижимости. Сейчас эта ссылка так и не появилась в выдаче, зато предупреждение об этом от "Яндекса" почему-то исчезло.

В июле 2021 года журналисты обратили внимание, что "правом на забвение" воспользовался депутат-единоросс и лидер движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин. Невозможно выяснить, что он попытался скрыть в "Яндексе", зато достоверно известно, какая ссылка ему не понравилась в Google. В базе Lumen указано, что депутат обратился к американской компании из-за серии статей о нем на сайте Навального. К заявлению он прикрепил решение суда, который опроверг утверждения, что Саблин взяточник и "украл миллиарды из бюджета Московской области".

Все, что попадает в интернет, остается в нем

Казалось бы, неудачные попытки известных людей стереть в Сети негатив о себе должны были преподать урок всем, кто хотел бы воспользоваться "правом на забвение". И все же буквально на прошлой неделе "Яндекс" вдруг стал уведомлять пользователей о неполной выдаче по запросу "Светлана Радионова". Так зовут главу Росприроднадзора, о роскошной недвижимости которой в прошлом году рассказал Алексей Навальный. Как следствие - о недвижимости чиновницы в Ницце на этот раз написали едва ли не больше СМИ, чем в прошлом году при первой публикации.

Саркис Дарбинян

Саркис Дарбинян

Случай Радионовой даже стал образцовым для агентств, работающих с защитой репутации. Одной из их рекомендаций, например, было вообще ничего не предпринимать, ведь интерес к Радионовой со стороны пользователей и так падал. Эксперт компании "Репутация. Москва" Артур Мирзаянов пояснил DW, что теперь репутацию чиновницы могли бы спасти неординарные действия. Например, она могла бы публично обсудить свою собственность - по аналогии с Марией Шараповой, которая признала проблемы с допингом.

"Когда речь идет о публичных персонах, любое обращение в суд создает "эффект Стрейзанд", - отмечает основатель проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. - Все, что попадает в интернет, там и остается. Даже если истец выиграет суд, поисковики изменят выдачу только для пользователей в России. Включенный VPN покажет совершенно другую выдачу".

"Технические подкованные люди понимают, что информация никуда не пропадет, - добавляет коллега Дарбиняна по проекту Артем Козлюк. - Возможно, она перестанет быть на виду, ее уберут с витрины. Но ищущий всегда найдет".

Баланс свободы информации и защиты частной жизни

Российскому закону, в отличие от европейской практики, недостает одной важной формулировки, считает Дарбинян. По его мнению, в России, как и в Европе, поисковики и суды должны учитывать общественную значимость сведений, которые предлагаются к удалению. "В России нет разъяснения Верховного суда о сохранении баланса интересов между правом на свободу информации и правом на тайну частной жизни, который должны соблюдать суды", - указывает Дарбинян.

Компания Google уверяет, что перед удалением ссылок действительно изучает общественную значимость информации. "Приходится взвешивать множество факторов, таких как связь контента с профессиональной деятельностью, политической или общественной ролью отправителя запроса, совершенным им преступлением, а также характер контента", - говорится на сайте компании. Там также указано, например, сколько запросов на удаление отправляют чиновники, а сколько - несовершеннолетние.

Но даже в Европе американскому концерну приходится отвоевывать право не сокращать выдачу ссылок по запросам. Французский регулятор CNIL в течение нескольких лет пытался заставить Google по закону о "праве на забвение" скрывать ссылки не только из французского сегмента интернета, но и из международного. В 2019 году ЕСПЧ решил, что достаточно будет стереть их из поисковой выдачи в странах Евросоюза.

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    Автор: Наталия Королева


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