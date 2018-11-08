Почему в России левая идеология популярнее либертарианства

Коммунистическая партия и левая идеология в России популярнее идей либертарианства, считает карикатурист Сергей Елкин, иллюстрируя свой вывод так.
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