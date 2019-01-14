 Почему в Кабуле испугались американских переговоров с талибами? | Центральная Азия - события и оценки | DW | 16.01.2019

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Центральная Азия

Почему в Кабуле испугались американских переговоров с талибами?

Переговоры между дипломатами США и "Талибаном" беспокоят власти в Кабуле и оппозицию афганского севера. Способствуют ли мирные переговоры установлению мира в Афганистане, разбиралась DW.

Спецпредставитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад

Спецпредставитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад

В первой половине января интрига вокруг переговорного процесса между командой спецпредставителя США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада и представителями "Талибана" вытеснила на периферию другие темы афганской повестки, которые еще несколько недель назад выглядели первостепенными – сообщения о массированном зимнем наступлении повстанцев, висящий в воздухе вопрос об итоге скандальных выборов в парламент, результаты которых не объявлены до сих пор, а также о перспективе проведения выборов президентских. Их сначала назначили на 20 апреля 2019 года, затем перенесли на июль, но сегодня наблюдатели не берутся утверждать, когда они состоятся, и возможны ли они в обозримом будущем.

В Кабуле опасаются "мирного соглашения" США с талибами

Те формы, которые приняли контакты США с талибами, могут оказать существенное влияние как на эти выборы, так и на всю политическую систему Афганистана, и на военную обстановку в этой стране. После опубликования в американских СМИ черновика "мирного соглашения" между США, талибами и официальным Кабулом, подготовленного американским исследовательским центром  The RAND Corporation, контакты команды Халилзада с талибами оцениваются в категориях региональной или даже геополитики.

Делегация талибов на переговорах в Москве

Делегация талибов на переговорах в Москве

Этот план содержит предложение о создании некоего переходного правительства со сменным руководством и проведении президентских выборов с участием оппозиции лишь после длительного переходного периода. Публикации в СМИ вызвали резкую реакцию со стороны представителей центральной власти. Так, неделю назад премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла упрекнул США в попытке изменить политическую систему страны за спиной афганского правительства. А 12 января спикер нижней палаты афганского парламента Абдул Рауф Ибрагими заявил, что встречи с талибами в отсутствие представителей Кабула не помогут миру, а отдалят надежду на него, и ведут лишь "к героизации талибов".

"Та игра, которая называется "мирные переговоры с талибами" - это матрешка, в которой скрываются сразу несколько интриг", - считает сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. По его словам, "афганское руководство и общество все чаще посещают мысли, а не "сливают" ли западные союзники на этих переговорах не то что президента Ашрафа Гани, но и весь нынешний политический режим".

Черный список ООН, вывод войск США и другие пункты переговоров

Андрей Серенко

Андрей Серенко

"Переговорный процесс вступил в активную фазу после назначения Халилзада спецпредставителем США. При этом представители самого Ашрафа Гани в переговорах в Абу-Даби, Дохе или еще где-то не участвуют, и довольствуются тем, что им потом пересказывают то, о чем люди Халилзада говорили с представителями талибов", - говорит Андрей Серенко. По его мнению, афганская элита серьезно напугана ходом этих переговоров и не исключает такого исхода, который она бы трактовала как предательство со стороны союзников из США. "По доходящей до нас информации от попытки принудить "Талибан" к принятию условий американской стороны - принять афганскую конституцию, порвать с "Аль-Каидой", уважать права женщин, принять участие в парламентских выборах - переговорщики из США уже отказались", - утверждает эксперт.

Несколько иначе видит ситуацию бывший директор специальной политической миссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков. "Залмай Халилзад провел несколько встреч с представителями талибов в Катаре, Пакистане и ОАЭ. И регулярно проводит переговоры с президентом Афганистана. Главная задача американцев - провести прямые переговоры талибов и представителей официального Кабула. Пока "Талибан" отказывается от этого, настаивая, что в первую очередь он должен решить свои вопросы с США, а не с правительством, которое не пользуется поддержкой народа", - рассказывает киргизский эксперт в интервью DW.

Разговор идет об исключении ряда видных членов движения из санкционного списка ООН, о военнопленных (в этом аспекте есть определенные подвижки). "Талибы настаивают на том, что до мирных переговоров надо решить вопрос о выводе войск США из Афганистана. Не сейчас конкретно вывести, но согласовать график вывода", - продолжает он. По словам Масадыкова, помимо США Пакистан тоже пытался подтолкнуть "Талибан" к переговорам с афганскими властями. "Одна из последних встреч перед Новым годом была в Абу-Даби, на ней участвовали представители Пакистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, и они втроем пытались оказать влияние на талибов, но пока без успеха. Сейчас ожидается еще один раунд встреч", - говорит Таалатбек Масадыков.

  Новый Северный альянс в Афганистане?

Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков

По его мнению, челночная дипломатия Халилзада может принести результат. Однако Андрей Серенко оценивает те же факты более скептически. "Инициатива на переговорах сейчас принадлежит талибам, они ставят условия, которые США склонны выполнить. Это касается освобождения ряда видных руководителей талибов из тюрем, это видно по некоему американскому плану мирного урегулирования, попавшему в СМИ и так или иначе означающему постепенную передачу власти в Афганистане талибам. Ведутся разговоры о некоем переходном правительстве на период полутора лет или более, об отмене нынешних президентских выборов. То есть об изменении конституционного строя", - говорит он.

Контекст

В преддверии мирных переговоров с представителями США в Саудовской Аравии талибы заявляют, что не хотят, чтобы на них пристутствовала афганская сторона. (30.12.2018)

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Вероятно, выборы президента Афганистана состоятся в июне 2019 года - на три месяца позже, чем планировалось ранее. Регистрация на выборы открыта уже пять дней, но никто до сих пор не подал свою кандидатуру. (26.12.2018)

"Эти разговоры ведутся американцами без участия правительства Афганистана с талибами и с пакистанскими военными. Это, вкупе с готовностью США идти на большие уступки талибам, и с тем, что Дональд Трамп имеет устойчивое намерение уйти из Афганистана как можно быстрее, пугает не только власть в Кабуле, но и другие политические силы в Афганистане", - описывает ситуацию Андрей Серенко. По его мнению, в Афганистане в этих обстоятельствах вероятно возрождение Северного альянса. "Испуг может объединить Ашрафа Гани, Абдуллу Абдуллу и до сих находившихся к ним в оппозиции лидеров севера в Северный альянс-2.0", - дает мрачный прогноз эксперт ЦИСА.

"Талибам нужен не мир, а власть"

Он отмечает, что такой сценарий тревожит и Россию, Иран, Индию, КНР, страны Центральной Азии. "Никто не может сказать, как поведут себя талибы, если их основные требования будут удовлетворены. В возможность их инкорпорирования в некий коалиционный кабинет верится с трудом. Им нужно, чтобы США как можно скорее ушли, а они вернулись в Кабул. При этом сами они со стабилизацией не справятся", - говорит Серенко.

Поскольку им никто просто так власть не отдаст, возможна реинкарнация Северного альянса, и в стране немедленно начнется эскалация гражданской войны. "В этой войне, возможно, более жесткой чем в 1990-е годы, с неизбежностью примут участие страны региона, начиная с поставок оружия и заканчивая прямым участием. В первую очередь, Индия и Пакистан. России пока не удалось создать сплоченный антиталибский фронт в регионе. Так что ничего хорошего от плана Дональда Трампа уйти в Москве не видят", - считает российский эксперт.

В этом контексте нужно отметить недавнее заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова  о том, что Москва не рассматривает возможности проведения активных боевых операций в Афганистане. "Это сигнал Центральной Азии: ситуация  тяжкая, но мы этого делать снова не станем, поэтому думайте о своей защите и держитесь нашего зонтика. Как в 1990-е годы, когда там не было США", - отмечает Андрей Серенко.

В свою очередь, Таалатбек Масадыков подчеркивает, что на сегодняшний день не ясно, будут ли США действительно вскоре выводить военных. "Это не решается одним человеком. И никто конкретно не говорил об окончательном выводе войск и о сроках. Это вопрос переговоров с талибами. "Талибан" показывают сегодня свою силу, способную серьезно повлиять на ситуацию. Но на военном поле он вряд ли может одержать серьезную победу", - говорит собеседник DW. При этом "Талибан" в январе отказался от очередного тура переговоров с командой Залмая Халилзада, провести который планировалось в Катаре.

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