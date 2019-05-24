Почему в декриминализации домашнего насилия в РФ нет ничего хорошего

В МВД России нашли положительные стороны в декриминализации статьи УК "Побои". По просьбе DW правозащитники объяснили, почему эта оценка глубоко ошибочна.
В мае в ведомственном журнале МВД России была опубликована статья с анализом преступлений в российских семьях. Ее автор, генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев, сообщил, что число семейно-бытовых правонарушений в стране уменьшается уже несколько лет. Среди причин, по его мнению, - декриминализация побоев (в 2017 году статья "побои" была удалена из УК России, а за семейное насилие введена административная ответственность. - Ред.). По мнению Валяева, это помогает полицейским ставить нарушителей на учет и вести с ними профилактическую работу.
Эпидемия домашнего насилия в РФ
Однако правозащитники говорят об обратном эффекте. Побои в семьях, по их оценкам, не просто не сократились, а выросли в несколько раз и превратились в настоящую эпидемию. Это подтверждают данные правозащитной организации Human Rights Watch, кризисного центра для женщин "Анна" и судебного департамента Верховного суда РФ (176 тысяч зарегистрированных дел о побоях только в 2018 году).
"Конечно, это заявление полицейского противоречит действительности. Функцию профилактики декриминализация не то что не выполнила, а еще и ухудшила", - уверена глава проекта "Насилию.Нет" Анна Ривина. По ее словам, перевод побоев из уголовного кодекса в административный превратил насилие в семье в малозначимую проблему. Как для полицейских, так и для общества в целом.
"Пострадавшим не хотят помогать"
Присказка "бьет - значит, любит" и призывы "не выносить сор из избы" привели к тому, что, по разным подсчетам, около 70-90% жертв вообще не идут в полицию в случаях домашнего насилия. А те, кто все же подают заявления, часто забирают их обратно. Безучастное отношение полицейских - норма в случае домашнего насилия, сетуют эксперты.
"Это системная проблема, когда пострадавшим не хотят помогать. На них просто не обращают внимания, - констатирует Анна Ривина. - Даже те случаи, которые доходят до суда, - это штрафы. Но это не превентивная мера". С ней согласна адвокат и правозащитница Мари Давтян. По ее словам, в полиции месяцами отказываются рассматривать административные дела о побоях, считая их малозначимыми.
Те дела, которые все же принял участковый, разваливаются еще до суда. "Причин много: скажем, не сумели найти обидчика или результаты экспертизы недостаточны, скажем, после ударов нет синяков или других следов от ударов", - поясняет адвокат Алексей Паршин. Он участвовал во многих резонансных делах и сейчас защищает одну из сестер Хачатурян, которую обвиняют в убийстве своего отца.
"Сначала шлепки, потом удары"
Реально же на случаи домашнего насилия начинают обращать внимание только тогда, когда доходит до тяжких телесных повреждений или смерти. Причем как обидчика, так и жертвы, которая стала обороняться.
"К сожалению, часто, когда женщины приходят в полицию, на их обращения не реагируют и после этого происходит что-то действительно ужасное, - продолжает Анна Ривина. - Например, как в случае с Маргаритой Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Сейчас уже все больше и больше дел, когда полицейских начинают обвинять в халатности, когда они абсолютно бездействовали".
Насилие в семье обычно идет по нарастающей. "Сначала шлепки, потом удары, потом членовредительство, - добавляет Алексей Паршин. - Российские колонии заполнены женщинами, которые оборонялись кухонными ножами от агрессивных мужей. Суд крайне редко встает на сторону таких жертв". Все это - следствие домашнего насилия с отсутствием какой-либо профилактической работы, уверен адвокат.
Когда в РФ примут закон против домашнего насилия?
Самым эффективным инструментом в борьбе с домашним насилием эксперты называют принятие специальных законов. В них, например, должно быть прописано, кого считать жертвой насилия, а кого - домашним агрессором. Предусмотрены и меры защиты пострадавших, например охранные ордера и запреты на приближение и преследование.
"Сейчас повод для разбирательства случаев домашнего насилия - это боль. А если, скажем, муж просто дебоширит, каждый день запугивает жену и ребенка, ломает двери, бьет посуду и ругается матом в пьяном виде? Что с такими людьми делать? Сейчас нет никаких мер, которые можно было бы принять", - отмечает адвокат Паршин.
В разных формах законы против домашнего насилия уже действуют в 144 государствах. Россия - последняя из стран-членов Совета Европы, где такой закон не принят. Его проект существует уже несколько лет, но в Госдуме не прошел ни одного чтения.
Сторонников этого законопроекта в нижней палате российского парламента мало - один из предыдущих вариантов депутаты отклонили, рассказывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она одной из первых на государственном уровне признала, что декриминализация побоев в семье - это большая ошибка.
_________________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: