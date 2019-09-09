Почему в Германии так много солнечных часов (фотогалерея)

Солнечные часы в Германии

Время по пивным пробкам

Вряд ли сегодня кто-то определяет время только по солнечным часам. Они скорее и грают роль декоративного украшения. Тем не менее, в Германии есть даже... "деревня солнечных часов". Это Биркенау в федеральной земле Гессен. Здесь солнечных часов - более двухсот. Вот одни из них, на изготовление которых ушло около 700 пробок от пивных бутылок.