Почему в Германии пожелтело Балтийское море?

Перефразируем слова Высоцкого: "Красота - среди плывущих первых нет и отстающих!" Заплыв Sundschwimmen (от деревни Альтефер на острове Рюген через пролив до Штральзунда) состоялся в этом году в 54 раз. На старт в прошедшую субботу вышло более тысячи человек. Расстояние в 2315 метров самые быстрые участники преодолевают в среднем за 30 - 40 минут. В этом году первым на финиш приплыл Том Марон (Tom Maron) из Бремена, его время - 00:33:49.

Заплыв проводят с 1920-х годов. После 1933 года национал-социалисты, пришедшие к власти в Германии, использовали его в пропагандистских целях - для демонстрации спортивной мощи "арийской расы". После войны соревнования эти популярностью не пользовались, однако их возродили в ГДР в середине 1960-х.

История заплыва полна курьезов! Так, в 1968 году один из участников решил переплыть пролив на спине и не заметил, как развернулся во время заплыва и… вернулся к старту. Будем последовательны и ответим на вопрос в заголовке: Балтика пожелтела из-за цвета шапочек участников заплыва. В этом году они - ярко желтые. В прошлом году были оранжевые.

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