Почему в Беларуси борются с наркоманами, а не с наркотиками

Методы борьбы с незаконным распространением наркотиков, которые взяли на вооружение власти Беларуси, вызывают серьезные нарекания юристов и родственников осужденных по соответствующим статьям Уголовного кодекса (УК). Вместо того, указывают они, чтобы пресекать каналы наркодилеров, лишать их возможностей выхода на потенциальных клиентов и получения оплаты за свои услуги, власти сделали ставку на устрашение и жесткое наказания тех, кто употребляет наркотики. Тем самым многим молодым людям, единожды оступившимся, ломают жизнь.

Что предписывает президентский декрет №6

Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в Беларуси ужесточили в 2015 году, когда вступил в силу президентский декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". С этого момента по статье 328-й Уголовного кодекса (УК) Беларуси "Незаконный оборот наркотических средств" стали привлекать к отвестственности с 14 лет.

Александр Лукашенко

Только за незаконное хранение или приобретение наркотиков в Беларуси можно получить от 5 лет лишения свободы, а средний срок вынесенных судебных приговоров за эти деяния составляет 8 лет. Для сравнения - в России за них можно получить максимум до трех лет.

Если покупатель наркотика погиб после его потребления, то продавцу в Беларуси грозит 25 лет колонии. Но все меры по ужесточению наказания не дали желаемого результата, считают родственники осужденных по статье 328-й УК, объединившиеся в движение "Матери 328". Наркотики, указывают они, по-прежнему доступны для белорусов.

Купить наркотикив Беларуси - не проблема

Торговцы наркотиками в последний год лишь усовершенствовали методы работы, говорит гродненский юрист Олег Калинков. Они перешли в более доступный мессенджер Telegram и стали использовать программу-бот. Как это работает, он продемонстрировал DW в одном из уличных кафе Гродно, где есть точка доступа в интернет. На запрос "start" в одном из Telegram-каналов мгновенно пришло сообщение с предложением купить спайсы и гашиш и ценами на них.

Наркотоговрцы в Беларуси перешли в мессенджер Telegram и стали использовать программу-бот

Закладки товара уже сделаны, поясняет Олег Калинков, и после оплаты через обычный платежный терминал робот пришлет координаты одной из них. При этом организатор такого преступного бизнеса даже не прикасается к наркотикам, и если раньше милиция могла вычислить хотя бы IP-адрес диспетчера, то теперь это невозможно, ведь работает робот.

Олег Калинков стал расследовать методы работы наркодельцов два года назад, после того, как по статье 328-й УК был осужден его сын. Милиция борется с потребителями и закладчиками наркотиков, указывает он, но вне их поля зрения остаются бенефициары этих схем: "Есть закон о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, но им не пользуются. Вместо этого власти массово отправляют в тюрьмы молодежь".

По разным оценкам, число осужденных в Беларуси по статье 328-й УК за последние 5 лет превысило 18 000 человек

По подсчетам активистки движения "Матери 328" Лианы Шубы, основанным на статистике из открытых источников, общее количество осужденных в Беларуси по статье 328-й УК за последние пять лет недавно превысило 18 000 человек.

Результаты борьбы с наркотиками в Беларуси

Полтора года назад Олег Калинков уже демонстрировал DW, насколько доступны наркотики в Беларуси, но тогда не стал раскрывать своего имени. После того репортажа DW белорусские СМИ провели собственные расследования, информацию для которых также предоставлял Калинков. Журналисты раскрыли схему, по которой миллионы долларов, вырученных от наркоторговли, через электронные кошельки систем Easy Pay и Webmoney (с ними работают белорусские "Белгазпромбанк" и "Технобанк") с помощью специально написанных высококлассными специалистами вредоносных программ анонимно переводятся в криптовалюты.

Олег Калинков

В феврале прошлого года, вспоминает Калинков, после публикаций СМИ все транзакции с электронных кошельков были заблокированы милицией. Торговля наркотиками в Беларуси была парализована, а самого Калинкова пригласили в Минск, в управление по борьбе с наркотиками МВД, где у него состоялась встреча с руководством этого ведомства.

Правоохранители согласились с доводами адвоката о необходимости введения ответственности для организаторов наркоторговли. Однако, сетует Калинков, милиционеры здесь мало что могут сделать. Проблема состоит в сути президентского декрета №6, который предписывает давать большие сроки наказания именно наркокурьерам, закладчикам и потребителям наркотиков. Если бы декрет был сформулирован иначе, то и правоохранители действовали бы по-другому. Например, программисты, создающие наркоботов, де-юре чисты перед законом, и складывается ситуация, когда наркоторговля продолжается, а милиционеры снова ловят только подростков с закладками.

На самом деле, продолжает Олег Калинков, наркодельцам понадобились лишь две недели, чтобы перестроить свою работу. Сегодня для них закрыт сервис Easy Pay, но Webmoney по-прежнему доступен. Почему так происходит - большой вопрос.

Личные драмы осужденных и их близких

В начале мая матери белорусов, осужденных по "наркотическим" статьям УК, провели голодовку, требуя встречи с президентом Лукашенко, чтобы рассказать ему о несправедливых, по их мнению, приговорах. Хотя власти и заявили, что акция бессмысленна, говорит одна из лидеров движения "Матери 328" Лариса Жигарь, эффект есть. Из общения с адвокатами стало понятно, что последние два месяца суды стали давать "домашнюю химию" (исправительное учреждение открытого типа. - Ред.) либо условные приговоры по самой легкой части 1-й статьи 328-й ("незаконное хранение и употребление наркотика").

Однако цена этих изменений оказалась высокой. Гомельчанка Татьяна Каневская, которая дала старт голодовке, по ее окончании попала на операционный стол с обострением желчекаменной болезни. Хирурги, продолжает Лариса Жигарь, пояснили, что причиной стала именно голодовка. Тем не менее голодовка может начаться снова, если запланированные белорусским парламентом изменения в статью 328-й УК окажутся профанацией. Ожидается, что во втором чтении поправки будут рассмотрены на осенней сессии 2 октября.

Еще одна гродненская активистка движения "Матери 328" Светлана (имя изменено) отмечает, что, наряду с позитивными сдвигами, остро встала проблема осуждения несовершеннолетних. Их стало больше и к ним применяют сроки наказания такие же, как взрослым, что нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка. Сын-школьник Светланы попал в СИЗО в возрасте 17 лет. На экзамены за курс средней школы его не выпустили, сдавать их пришлось в тюрьме. А приговор суда подростку шокировал даже видавших виды - 9 лет колонии.

Парня этапировали в бобруйскую колонию для несовершеннолетних. Однако как только ему исполнилось восемнадцать лет, он специально совершил два правонарушения, чтобы его перевели во взрослую зону. Согласно негласным законам криминального мира это придает подростку-заключенному "авторитет". По сути, констатирует Светлана, ее сына-школьника за полтора года отбытия наказания перевоспитали в уголовника: "На свидании мне нужно было просто знакомиться с ним заново".

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