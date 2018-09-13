Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Еще двое пострадавших от "Новичка"

В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.