Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучались из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?
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