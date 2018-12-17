 Почему Берлин не откажется от ″Северного потока-2″ | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 17.12.2018

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Германия

Почему Берлин не откажется от "Северного потока-2"

Дискуссию в ФРГ о возможном отказе от строительства "Северного потока-2" не стоит воспринимать всерьез. В реализации проекта заинтересованы слишком многие, считают немецкие эксперты.

Прокладка Северного потока-2 в немецком Лубмине

Прокладка "Северного потока-2" в немецком Лубмине

Несмотря на усиливающееся международное давление на правительство ФРГ, Германия пока не отказывается от строительства газопровода "Северный поток-2".  Об этом, в том числе, заявил и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). В интервью агентству Reuters, опубликованном 16 декабря, он подчеркнул, что не намерен уступать призывам США и Украины, а также своих однопартийцев из Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от проекта - даже после обострения конфликта между Москвой и Киевом в результате инцидента в Керченском проливе.

По словам министра, газопровод может быть проложен при условии, что "будут сохранены ключевые интересы Украины". К ним он отнес, в частности, сохранение транзита газа через территорию страны после 2019 года, когда "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию. При этом Альтмайер назвал действия российской стороны в Керченском проливе "большой ошибкой", которая "не улучшила позицию России в иных вопросах".

Альтмайер: отказ от проекта не снизит зависимость ФРГ от России

Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока-2". Трубопровод, который должен быть проложен из России в Германию по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком", усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС, говорится в документе.

В свою очередь Петер Альтмайер полагает, что срыв проекта и поставки российского газа по иным газопроводам не позволят ФРГ снизить зависимость от России. По его словам, более высокий уровень независимости допустим в том случае, если Германия в дополнение к долгосрочным газовым контрактам создаст инфраструктуру для импорта сжиженного газа из других стран. Министр призвал к предметным дебатам касательно европейских интересов в вопросе энергоснабжения, поскольку в ближайшие годы Европа и, в частности, Германия, столкнутся с "сильным ростом спроса на газ".

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream RU

Экономический или политический проект?

Официальная позиция правительства Германии заключается в том, что "Северный поток-2" - не политический, а исключительно коммерческий проект. Такого мнения придерживается и немецкий бизнес-консультант Хайко Ломан (Heiko Lohmann) - известный специалист по газовому рынку Германии и Евросоюза. На его взгляд, речь идет лишь о крупном инфраструктурном проекте, в котором задействованы немецкие компании. "У Германии всегда были интенсивные и продуктивные отношения с Россией в сфере газовых поставок", - отмечает он в беседе с DW.

Контекст

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По мнению эксперта, "Северный поток-2" поможет обеспечить энергетическую безопасность ФРГ и избежать возникновения таких ситуаций, как сбой транзита газа через территорию Украины в 2009 году. Кроме того, от реализации проекта выиграют и страны Центральной Европы, ведь львиная доля поставок российского газа в Германию будет предназначаться для его дальнейшего транзита в Чехию и Словакию.

В Германии проект лоббируют на всех уровнях

В свою очередь ведущий специалист по РФ из Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) поясняет, что в строительстве "Северного потока-2" в Германии заинтересованы очень многие. Во-первых, это предприниматели, для которых газопровод - прибыльный коммерческий проект: у них есть хорошие связи в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократическом союзе (ХДС), входящих в правящую коалицию, отмечает эксперт. На этом фоне Германии было бы очень трудно остановить "Северный поток-2". Поэтому дискуссию в ФРГ на тему возможного отказа Берлина от проекта не стоит воспринимать всерьез, уверен Майстер.

Кроме того, проект лоббируют и правительства федеральных земель Германии, через территорию которых будет проходить трубопровод - к примеру, Мекленбурга - Передней Померании. В то же время в России "Северный поток-2" неотделим от политики: Кремль делает все для того, чтобы свести на нет роль Украины как транзитера газа, и намерен добиться своей цели любой ценой, резюмирует эксперт.

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    Автор: Андрей Гурков


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Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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