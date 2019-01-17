Почему антикитайские митинги сулят головную боль Бишкеку

Три антикитайских митинга, прошедшие в Бишкеке один за другим в декабре 2018 - январе 2019-го, (последний митинг был проведен в минувший четверг) воскресили воспоминания о событиях начала 2000-х годов, когда антикитайские настроения сыграли свою роль в свержении первого президента страны Аскара Акаева. Сейчас вопрос в том, насколько нынешние акции способны детонировать киргизское общество, и беспокоят ли они главу государства Сооронбая Жээнбекова? Для ответа на эти вопросы нужно понять, чем вызваны протесты, и стоят ли за людьми, митинговавшими на площади Ала-Тоо и у китайского посольства, серьезные политические круги?

Народный контроль над китайскими деньгами и мужьями?

Из сообщений местных СМИ складывается следующая картина: несколько националистических киргизских организаций призвали жителей к акциям под такими лозунгами: депортировать из страны китайских нелегальных мигрантов, выдавать гражданам КНР меньше виз, и вообще ввести народный контроль над миграцией и мигрантами из Китая, ужесточить правила выдачи китайцам киргизского гражданства. В том числе, вступающим в браки с гражданками Киргизии.

Антикитайский митинг в Бишкеке 17.01.2019

Еще одно требование - поддержать тех проживающих в КНР этнических киргизов, которых там содержат в "лагерях политического перевоспитания". А также разобраться в том, насколько обоснованными являются китайские инвестиции и кредиты в Киргизии и как они используются. При этом власти разрешили проведение акций, но отнеслись к ним критически, также как и некоторые общественные организации. Их призыв - не поддаваться на лозунги провокаторов, которые, используя простых людей, хотят дестабилизировать обстановку в Киргизии.

"Местные наблюдатели указывают на то, что антикитайская риторика в обществе из латентного состояния перешла в острое еще осенью 2018 года, и связывают это с появлением в киргизских СМИ информации о практике отправления в Китае этнических киргизов в те самые "воспитательные лагеря", о которых и раньше очень много и гневно писали в электронных и печатных СМИ и в сетях в Казахстане - но в связи с нахождением в лагерях огромного числа казахов", - напоминает координатор евразийской экспертной сети Jeen Наталья Харитонова в интервью DW.

Лагеря политического воспитания или китайский пояс и путь?

"Дискуссия по поводу "лагерей политического воспитания" в Китае легла на и без того значительный антикитайский потенциал, имеющийся в киргизском обществе. Вопрос о лагерях этот потенциал активизировал, а националистические организации этим воспользовались и постарались вывести людей на улицу, возбудив их до точки кипения", - говорит эксперт из Центра восточноевропейских и международных исследований Беате Эшмент (Beate Eschment).

Беате Эшмент

"Да, высказано требование, чтобы правительство лучше контролировало китайские деньги. Но основной импульс - все же националистический, он основан на страхе быть поглощенными Китаем, страх перед "нашествием" приезжих из Китая. Это не связано напрямую с решениями правительства о тех или иных объектах хозяйствования, об актуальной экономической деятельности правительства", - продолжает собеседница DW.

Наталья Харитонова с этим не вполне согласна. "В Казахстане тема лагерей вызвала большой скандал, и Астане, очень того не желая, но пришлось высказать претензии Пекину. Однако, несмотря на то, что в Киргизии общество в целом настроено по отношению к КНР не менее настороженно, чем казахское, в данном случае я бы не ставила на первое место среди "возбудителей" именно этот фактор. Население, в первую очередь, волнует, не отдают ли постепенно руководители республики и чиновники на местах за китайские кредиты и взятки землю и природные ресурсы в руки более богатых и настроенных на экспансию соседей, так или иначе продвигающих хорошо известную стратегию "Один пояс, один путь", - говорит она.

Огнем и замком против китайских подрядов

"Весной 2018 года на юге жители подожгли офис, лабораторию и склады совместного киргизско-китайского золотодобывающего предприятия - оно, как они считали, угрожает экологии. Осенью, тоже на юге, селяне заперли китайских золотодобытчиков в контейнере - по мнению местных жителей, те вели работы незаконно", - продолжает российский эксперт. По ее словам, "инсайдеры указывали на то, что команда Алмазбека Атамбаева, шесть лет находившегося во власти до прихода Сооронбая Жээнбекова, мягко говоря, очень благоволила китайским кредиторам и инвесторам.

Наталья Харитонова

"Не случайно сейчас в отношении ряда членов этой команды ведутся уголовные дела, в том числе, связанные с "китайскими подрядами". Однако при Сооронбае Жээнбекове Бишкек горазд более осторожен в сделках с Пекином. И хотя экономические эмиссары из Китая ищут новые пути к новому президенту, но, насколько мне известно, пока не столь успешно, как при Атамбаеве. Возможно, этим объясняется малочисленность прошедших митингов. Судя по всему, не более трех сотен человек пришли и 7 января, и 17 января", - полагает координатор Jeen.

Организаторы акций утверждают, что на китайских предприятиях в Киргизии массово трудятся китайские нелегалы, а киргизские ведомства, выдающие квоты иностранным трудовым мигрантам, идут на нарушения в пользу китайских гастарбайтеров. Такие факты действительно зафиксированы, отмечает Наталья Харитонова, и по статистике за 2017 год, приведенной в СМИ, почти четыре пятых от всех квот получили именно китайцы.

Киргизская миграционная статистика и головная боль Бишкека

"Но в 2018 году число приехавших граждан КНР снизилось по отношению к 2017 году с 41 307 человек до 35 215 человек. Хотя если принять во внимание число уехавших из Киргизии в те же периоды китайцев, то выйдет, что в 2018 году все же на 162 человека больше осталось в Киргизии, нежели в 2017. Что, возможно, говорит о тенденции к возрастанию, но совершенно не драматическому, ни в абсолютных, ни в относительных цифрах. Наконец, националисты считают, что власти слишком многим гражданам КНР выдают киргизские паспорта. Но, по данным российских СМИ, в 2017 году всего их было выдано 47, причем 31 из них - этническим киргизам", - приводит арифметику российский эксперт. В том, что цифры не подтверждают в полной мере опасения активистов, она видит еще одну причину умеренного участия людей в уличных акциях.

Но это не избавляет власти в Бишкеке от головной боли, которую вызывают три обстоятельства. С одной стороны, киргизское руководство не хочет ссоры со столь значимым экономическим донором - Пекином, что не раз подчеркивали в последние дни на разных уровнях руководители республики, включая президента. С другой стороны, власть не может просто проигнорировать настроения протестующих. Киргизия в недавнем прошлом не раз переживала кризис после того, как власть недооценивала способность той или иной протестной группы мобилизовать активистов и политические ресурсы.

"Людей, принявших участие в акциях, было меньше, чем рассчитывали организаторы протестов. Так что я не стала бы преувеличивать сейчас возможности националистов разыграть "китайскую карту" и мобилизовать массы, всерьез создавая угрозу стабильности государства. Но это не отменяет наличия базисного антикитайского настроя в этих массах", - подчеркивает Беате Эшмент.

И, наконец, команда нынешнего президента осознает опасность попадания в слишком сильную экономическую зависимость от Пекина. "Роль КНР во всех республиках Центральной Азии растет. И Киргизия, которая намного бедней, чем, например, Казахстан, больше подвержена риску оказаться в серьезной зависимости, вплоть до потери суверенитета в действиях. По моей оценке, эта граница в отношениях Киргизии с Китаем еще не достигнута. И задача правительства республики до этого не довести. А также задача России - не бросить такие страны как Киргизия и Таджикистан, и помочь им не оказаться в полной зависимости от Пекина", - считает немецкий эксперт.

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