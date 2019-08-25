Почему "Альтернатива для Германии" так популярна на востоке ФРГ

Без движения за гражданские права в бывшей ГДР нынешний облик Германии был бы другим. 30 лет назад десятки тысяч активистов внесли свою лепту в падение Берлинской стены и объединение страны, разделенной на протяжении нескольких десятилетий. Люди, вышедшие тогда на улицы, требовали свободы и соблюдения прав человека. Теперь же, на пороге парламентских выборов в трех восточногерманских землях, те же лозунги звучат из уст правых популистов. 1 сентября голосование пройдет в Бранденбурге и Саксонии, а 27 октября - в Тюрингии.

"Вставай на защиту прав человека", "Восток пробуждается" - с помощью таких призывов правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) надеется заручиться поддержкой как можно большего числа избирателей. Подобные лозунги должны напомнить им о первых годах после объединения Германии, ставшие для многих символом разочарований и несбывшихся надежд.

"Я снова чувствую себя, как в ГДР"

Бьорн Хёкке

В ходе избирательной кампании АдГ сравнивает нынешнюю Германию с бывшей ГДР. "Сегодня инакомыслие подавляется точно так же, как при "штази", - указано на сайте партии. Так неофициально называли министерство госбезопасности бывшей ГДР, чьи сотрудники шпионили за оппозиционерами, запугивали инакомыслящих и нарушали их гражданские права.

"Я снова чувствую себя, как в ГДР", - заявил недавно председатель отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке (Björn Höcke). На самом деле он не может помнить, что происходило там 30 лет назад: сам Хёкке родом из Западной Германии. Однако это не помешало ему обратиться к жителям восточных земель со следующим заявлением: "Это не то, ради чего мы совершили мирную революцию, дорогие друзья".

Рекордный рейтинг АдГ на востоке страны

На выборах в Саксонии и Бранденбурге, а также в Тюрингии АдГ вполне может одержать победу. Согласно результатам опроса Sonntagstrend, проведенного в середине августа социологическим институтом Emnid, рейтинг правых популистов на востоке Германии составлял 24 процента. Для сравнения: в западных землях за АдГ были готовы проголосовать лишь 12 процентов избирателей.

Восточногерманский город Шёнебек все больше приходит в упадок

"Многие жители бывшей ГДР разочарованы и считают, что на западе их не понимают и не замечают", - отмечает социолог Юдит Эндерс (Judith Enders). Это связано, в том числе, и с тем, что восточные немцы составляют всего 17 процентов от населения ФРГ. Вдобавок, что еще важнее, эта группа населения недостаточно представлена в общественной жизни и органах власти.

Отток населения, безработица и низкие зарплаты

На сегодняшний день в руках восточных немцев находятся только 1,7 процента ключевых позиций в немецкой экономике, политике и госуправлении. После объединения Германии места социалистической элиты ГДР заняли люди из западной части страны. Такое положение вещей сохраняется и по сей день, даже через 30 лет после объединения, подчеркивает Юдит Эндерс. Она сама выросла в ГДР и впоследствии стала соучредителем инициативы, направленной на то, чтобы помочь восточным немцам действовать более уверенно.

Однако далеко не все жители бывшей ГДР способны изменить свою жизнь. "Некоторые ведут себя слишком пассивно", - рассказывает социолог. На сегодняшний день зарплаты на востоке страны по-прежнему ниже западногерманских.

Шествие Unteilbar в Дрездене, 24 августа 2019 г.

Кроме того, после падения Берлинской стены сотни тысяч восточных немцев - в основном молодые люди - уехали на запад. Со времени воссоединения страны число жителей восточногерманских земель (за исключением Берлина) уменьшилось примерно на 15%, а в земле Саксония-Анхальт даже на 22%. Те же, кто остался, были вынуждены бороться с крахом местной экономики и высоким уровнем безработицы. В 2019 году безработными на территории бывшей ГДР числились 6,6 % населения. В западных землях этот показатель составил 4,7%.

Антимиграционная политика - конек АдГ

Росту популярности АдГ в восточных землях способствует и жесткая позиция партии в отношении мигрантов. Согласно исследованию Лейпцигского университета, почти половина респондентов в Восточной Германии с предубеждением относятся к людям с миграционными корнями, усматривая в них угрозу. В целом по стране этот показатель составляет около 33%. Кроме того, исследователи Фонда имени Бертельсманна установили, что 30 процентов опрошенных на востоке страны не хотели бы жить по соседству с мусульманами. Это вдвое больше, чем на западе.

При этом ненависть к иностранцам, мусульманам, синти и рома, на самом деле, не имеет прямого отношения к перечисленным группам, считает сотрудник Центра по изучению правого экстремизма и демократии в Лейпцигском университете Оливер Деккер (Oliver Decker). Он объясняет это тем, что плохое экономическое положение способствует накоплению злобы и агрессии среди населения. Для выхода этого пара требуется клапан - и таким клапаном для людей стала ксенофобия, отмечает эксперт.

Массовые акции против расизма и дискриминации

В последние годы имидж восточногерманских земель был основательно подпорчен антимиграционными настроениями. Немецкие СМИ регулярно сообщают то о ксенофобском движении Pegida, то о нападениях на мигрантов, то об акциях правых радикалов в Хемнице.

Между тем многие жители бывшей ГДР не хотят, чтобы восточную Германию считали оплотом ультраправых. 24 августа в Дрездене прошла акция против расизма и дискриминации под названием "Unteilbar", что переводится как "неделимый". В шествии приняли участие около 40 тысяч человек. "Саксония не является пятном на карте Германии. Здесь есть много людей, которые выступают за многообразное, открытое, мирное и свободное государство", - подчеркнула министр по вопросам равноправия и интеграции этой федеральной земли Петра Кёппинг (Petra Köpping). Схожее мероприятие в Берлине в октябре 2018 года собрало 240 тысяч человек.

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