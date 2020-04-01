 Похороны в условиях пандемии коронавируса: прощание запрещено? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.04.2020

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Германия

Похороны в условиях пандемии коронавируса: прощание запрещено?

Из-за пандемии COVD-19 многие лишились возможности проститься с умирающими, которые находятся в больнице или доме престарелых, и присутствовать на похоронах. К каким последствиям это приводит?

Гробы с телами умерших от COVID-19 в пустой церкви Бергамо

Гробы с телами умерших от COVID-19 в пустой церкви Бергамо

Ограничения общественной жизни, которые власти разных стран ввели в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2, касаются и церемоний прощания с умершими. Так, 8 апреля Минздрав Украины опубликовал новые правила проведения ритуальных обрядов. Согласно им, при похоронах, в частности, в помещении не должно присутствовать более 10 человек, устанавливается безопасная дистанция между присутствующими - 1,5 метра, запрещается целовать тело умершего. 

В тот же день Горисполком Минска запретил проводить "в объектах общественного питания" заказные мероприятия. Таким образом, под запретом оказались как свадьбы, юбилеи, так и поминки.

В России министерство здравоохранения еще в конце марта рекомендовало всем регионам страны хоронить умерших от коронавируса граждан в закрытых гробах. Кроме того, на эти случаи распространяется и общий запрет для граждан покидать свои дома без экстренной необходимости. Это значит, что не у всех и не всегда есть возможность проводить человека в последний путь.

Мобильный телефон на крышке гроба

В странах Западной Европы похожая ситуация. "Я знаю многих людей, которые не смогли попрощаться со своими умершими отцом или матерью", - признался епископ итальянского города Бергамо Франческо Бески в недавнем интервью газете Die Zeit.

В конце марта Бески произнес на кладбище Бергамо молитву за более 1800 умерших в городе от последствий коронавируса, а также их родственников, которые не смогли с ними проститься. "Мы не должны оставлять наедине со своей болью людей, которые видят, как их любимые уходят в никуда", - убежден епископ.

Доска с объявлениями об умерших от коронавируса в Бергамо

Уличная доска объявлений в Бергамо. На ней сообщения о смерти и портреты горожан, умерших от коронавируса

И все же происходит именно это. Траур во время коронавируса требует от умирающих и их родственников просто невообразимого: они не могут попрощаться друг с другом. Об этом гласят предписания во многих больницах и домах престарелых. Поэтому последний вздох часто регистрируют лишь приборы; никто не может подержать за руку человека, покидающего этот мир.

Репортаж итальянской журналистки Франчески Борри, которая 25 марта посетила в белом защитном костюме отделение интенсивной терапии клиники Сан-Пьетро, заставляет содрогаться от ужаса: "В Бергамо умирают в одиночестве. На церемонии погребения не присутствует никто. Лишь священник произносит молитву у гроба, на котором лежит мобильный телефон, чтобы семья могла слышать", - пишет Борри в газете Il Fatto quotidiano.

Но не только в Италии во время пандемии  родственники не могут посещать пациентов палат интенсивной терапии. Почти во всех затронутых коронавирусом странах присутствие на похоронах разрешается только в абсолютно исключительных случаях - в том числе и в Германии. В каждой федеральной земле действуют свои правила, но все они практически одинаково строгие.

Как проходят похороны во время пандемии в ФРГ

С начала эпидемии не разрешены и молебны в капеллах на кладбищах. Траурные церемонии возможны только под открытым небом, с участием от 5 до 20 человек, включая сотрудника похоронного бюро, священника и людей, несущих гроб. На сайте федерального объединения похоронных бюро приведены различные правила, действующие в каждой земле.

Траурная церемония на испанском кладбище

Траурная церемония на испанском кладбище

Для людей, которые не могли попрощаться со своими близкими во время их болезни, это еще один удар. 86-летний музыкант из Гамбурга не смог присутствовать на похоронах своего брата, умершего от рака. Теперь мужчину мучает чувство вины. "Я каждый день думаю, что все-таки должен был поехать, даже хотя я и сам в группе риска", - говорит он DW.

Не только родственники надеются на то, что строгие правила будут пересмотрены. "Мы выступаем за ослабление запретов посещения для таких случаев", - поясняет DW Матильде Лангендорф (Mathilde Langendorf) из католической благотворительной организации Caritas Deutschland. Для католической церкви тема духовного окормления перед концом жизни особенно важна.

Нельзя проститься с умирающим   

В Немецком больничном обществе тоже признают, что "для многих пациентов и их родных положение сейчас, к сожалению, крайне гнетущее". "В настоящий момент большинство клиник очень сильно ограничивают возможности посещения, чтобы предотвратить занесение вируса в больницу", - констатирует представитель общества.

Из-за пандемии коронавируса многие не могут проститься с умирающими и присутствовать на церемонии их погребения

Из-за пандемии коронавируса многие не могут проститься с умирающими и присутствовать на церемонии их погребения

Единых правил посещения родственников в больницах или домах инвалидов и престарелых в Германии нет. Большинство медицинских учреждений ориентируются на рекомендации Института имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI). Ходатайства об исключении в каждом конкретном случае следует подавать в отделы здравоохранения.

У многих запрет на проводы умершего родственника вызывает боль и чувство вины на всю жизнь. "Если кто-то не присутствует рядом с близким в его последние часы, в нашей культуре это считается нарушением семейных обязанностей", - говорит психолог Хавьер Барберо, член испанского Общества паллиативной медицины.

Онлайн-поддержка родственников умерших

"Без церемоний и ритуалов кажется, что ничего не происходит. Создается впечатление нереальности", - указывает он в интервью испанской газете El País. Вместе с 60 другими психологами и некоторыми мадридскими похоронными бюро он при помощи электронной почты оказывает поддержку тем, кто столкнулся с горем утраты близкого человека, отвечая на их вопросы, останавливаясь на их желаниях и страхах.

Церемония погребения в Мадриде в условиях эпидемии коронавируса

Церемония погребения в Мадриде в условиях эпидемии коронавируса

В Италии многие больницы присоединились к кампании "Право проститься". В рамках не бесспорной инициативы Демократической партии ее участники предоставляют планшеты, которые раздают умирающим в больницах, чтобы они хотя бы виртуально могли проститься с близкими.

Матильде Лангендорф из Caritas Deutschland призывает к тому, чтобы посетители больниц и прочих медицинских учреждений надевали бы защитную одежду, и тогда благодаря этому могли бы проститься с умирающими. Впрочем, она признает, что такое требование трудно осуществить, поскольку защитных костюмов не хватает даже для медперсонала. "Если бы было достаточно защитной одежды, вопрос с посещениями стоял бы совсем по-другому", - уверяет она.

"Надо оставаться человечными"

Некоторые из похоронных бюро, которые в Германии получили статус системно значимых организаций, стараются как можно более широко толковать строгие предписания. Так, применение специальных устройств при захоронении позволяет обходиться без помощи носильщиков, и таким образом на похороны может прийти на одного родственника больше.

"Можно на могиле установить микрофон, чтобы и на расстоянии 600 метров можно было следить за траурной церемонией", - поясняет сотрудник одной из погребальных контор, пожелавший, чтобы его имя не было названо. Он уточняет, что никто не может запретить кому-либо стоять где-то на кладбище, и подытоживает: "Надо оставаться человечными".

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