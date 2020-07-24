 Похищенная в Багдаде немка снова на свободе | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2020

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Германия

Похищенная в Багдаде немка снова на свободе

Иракские военные сообщили об освобождении похищенной в Багдаде немки Хеллы Мевис. Велись ли с похитителями переговоры, пока неизвестно.

Похищенная 20 июля 2020 года в Багдаде гражданка Германии Хелла Мевис

Хелла Мевис

Гражданка Германии Хелла Мевис (Hella Mewis), похищенная вечером 20 июля в Багдаде, снова на свободе. Об этом сообщает в пятницу, 24 июля, агентство dpa со ссылкой на представителя иракского военного командования.  

Эти сведения подтвердила журналистам также подруга освобожденной немецкой гражданки, иракская активистка Сирка Сарсам. По ее словам, военное ведомство обещало предоставить дальнейшие детали, касающиеся операции по освобождению похищенной, в течение дня.

В свою очередь МИД Германии, где в связи с инцидентом был создан кризисный штаб, на момент публикации материала DW еще не предоставил официального комментария. 21 июля министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пообещал добиться освобождения Хеллы Мевис с помощью решения, "которое гарантирует ее здоровье". Информации о том, велись ли с похитителями переговоры, пока нет.

Похищение гражданки Германии Хеллы Мевис в Ираке

Хелла Мевис является руководительницей художественных программ багдадской культурной организации "Байт Таркиб", которая занимается поддержкой молодых талантов в Ираке и получает финансирование, в частности, от Гете-Института.

Вечером 20 июля неизвестные вооруженные люди затолкнули Мевис в автомобиль перед ее офисом в центре Багдада и увезли ее в неизвестном направлении.

До сих пор неизвестно, кто несет ответственность за похищение гражданки Германии в Ираке. В нем подозревают, кроме прочих, шиитскую военизированную группировку "Катаиб Хезболлах", а также террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ). При этом, по данным агентства dpa, представитель группировки "Катаиб Хезболлах" косвенно отверг подозрения в причастности к инциденту.

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    Автор: Никита Баталов


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В Багдаде похищена гражданка Германии

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