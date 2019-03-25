 Потерпевшие по делу о пожаре в ″Зимней вишне″ требуют 2,9 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2019

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Россия

Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" требуют 2,9 млрд рублей

Российская генпрокуратура передала в суд дело о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Потерпевшие добиваются компенсаций на сумму 2,9 миллиарда рублей.

Пожар в кемеровском ТЦЦ Зимняя вишня, 25 марта 2018 года.

Пожар в кемеровском ТЦЦ "Зимняя вишня", 25 марта 2018 года.

По уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" поданы гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ.

В сообщении указывается, что, утвердив обвинительное заключение, генпрокуратура направила дело в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.

Контекст

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - образец для всех, кто хочет сделать карьеру в эпоху Владимира Путина, пишет Константин Эггерт. (05.04.2018)

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. (01.04.2018)

По версии следствия, причиной пожара, в результате которого погибли 60 человек, стало замыкание электропроводки на четвертом этаже ТРЦ, после чего "огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами". Тушение возгорания стало невозможным в результате нарушений правил пожарной безопасности.

К уголовной ответственности по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а также по статье о халатности привлечены 7 человек, в том числе директор ООО "Зимняя Вишня" Надежда Судденок.

Крупный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где располагались кинозалы и где находилось много детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, 83 из них - родственники погибших. В результате погибли 60 посетителей торгово-развлекательного центра, в том числе 37 детей, вред здоровью различной степени тяжести причинен 147 человекам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей.

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    Автор: Евгений Жуков


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Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти

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Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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Направлено в суд уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»

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