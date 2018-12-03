 Потанин возглавил российскую часть рейтинга миллиардеров Bloomberg | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2019

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Россия

Потанин возглавил российскую часть рейтинга миллиардеров Bloomberg

На вторую строчку The Bloomberg Billionaires Index опустился совладелец "Новатэка"Леонид Михельсон, тройку замыкает металлургический магнат Владимир Лисин.

Владимир Потанин

Владимир Потанин

Российский предприниматель Владимир Потанин, владеющий корпорацией "Интеррос", которой принадлежат пакеты акций в компаниях "Роза Хутор" и "Норильский никель", занял первую строчку в российском сегментерейтинга The Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного в понедельник, 2 сентября. В общем списке у бизнесмена - 36-е место.

Состояние предпринимателя с начала года увеличилось на 3,88 млрд долларов (3,53 млрд евро), достигнув 23,5 млрд долларов (21,4 млрд евро).

Всего в российской части списка - 24 фамилии.

Председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, в марте этого года признанный журналом Forbes самым состоятельным бизнесменом России и также занимавший ранее в перечне BBI первую строчку, теперь опустился в нем на вторую позицию. Его совокупные активы составляют 22,3 млрд долларов (20,3 млрд евро), прирост с начала года составил 2,64 млрд долларов (2,40 млрд евро).

Контекст

По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ. (19.04.2018)

По информации издания, российский миллиардер нанял инвестбанк для возможной продажи футбольного клуба. Источник в "Челси" опроверг планы по продаже. (26.08.2018)

Ведущую российскую тройку замыкает Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding. Его совокупное состояние эксперты оценили в 20,5 млрд долларов (18,6 млрд евро).

Потери экс-владельца "Уралкалия"

Единственным российским фигурантом списка, стоимостное выражение активов которого (10,1 млрд долларов, или 92,1 млрд евро) по сравнению с данными в предыдущей версии перечня снизилось, оказался Дмитрий Рыболовлев. Они сократились на 7,18 млн долларов (6,54 млн евро). Свое состояние предприниматель сделал на приватизации крупнейшего производителя и экспортера минеральных удобрений "Уралкалий". В 2010 году он продал 53 процента своих акций. 

В 2017 году бизнесмен расстался со своим последним крупным активом в России - зданием "Военторга" в Москве. В 2018 году в отношении бизнесмена в Монако, где он поселился, было заведено дело о коррупции, а сам он помещен под судебный контроль.

Всего же совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,31 млрд долларов (25,81 млрд евро), подсчитало агентство РИА "Новости".

Индекс BBI составляется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира.

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    Автор: Наталия Королева


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