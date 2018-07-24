 Пострадавший от ″Новичка″ британец рассказал подробности произошедшего | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2018

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Европа

Пострадавший от "Новичка" британец рассказал подробности произошедшего

Чарли Роули нашел запечатанную коробку, в которой находился флакон, как он полагал, с духами. Он подарил ее своей гражданской жене Дон Стёрджес.

Полиция у дома Чарли Роули

Полиция у дома Чарли Роули

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в городе Эймсбери, дал несколько интервью после выписки из больницы.

Контекст

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW. (05.07.2018)

18 стран Евросоюза поддержали Великобританию, обвинившую Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, и выслали российских дипломатов. Почему этого не сделали девять других членов ЕС? (28.03.2018)

Роули заявил телеканалу ITV во вторник, 24 июля, что не может вспомнить, где именно нашел запечатанную коробку, в которой находился, как он полагал, флакон с духами. "Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон", - говорил он ранее газете The Sun.

Его гражданская жена, 44-летняя Дон Стёрджес, по словам Роули, распылила находящееся во флаконе вещество на запястья и уже через 15 минут почувствовала недомогание и пожаловалась на головную боль. Вещество также попало на руки Роули, сейчас он говорит о том, что это была "маслянистая субстанция".

Стёрджес и Роули были госпитализированы в критическом состоянии, Стёрджес умерла 8 июля от последствий отравления. Роули принес соболезнования ее семье.

Полиция обнаружила в квартире Роули в Эймсбери флакон с веществом, которое было идентифицировано как "Новичок". Следствие полагает, что данное дело связано с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. 

В покушении на Скрипалей Лондон обвиняет Москву, она эти обвинения отвергает.

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    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

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    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

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    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

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    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

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    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт The Sun

Сайт ITV

Аудио- и видеофайлы по теме

Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?  

Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?  

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

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Чарли Роули и его сожительница Дон Стёрджес были госпитализированы в конце июня после контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок". Стёрджес 8 июля скончалась от последствий отравления.

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Следователи намерены выяснить, каким образом Чарли Роули и его спутница могли вступить в контакт с отравляющим веществом. Подробности допроса пока не сообщаются.

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Отравленный "Новичком" британец пришел в сознание 10.07.2018

Состояние отравленного "Новичком" Чарли Роули критическое, но стабильное. Двумя днями ранее умерла Дон Стерджес, доставленная в больницу вместе с Роули.

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