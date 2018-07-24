Пострадавший от "Новичка" британец рассказал подробности произошедшего

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в городе Эймсбери, дал несколько интервью после выписки из больницы.

Роули заявил телеканалу ITV во вторник, 24 июля, что не может вспомнить, где именно нашел запечатанную коробку, в которой находился, как он полагал, флакон с духами. "Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон", - говорил он ранее газете The Sun.

Его гражданская жена, 44-летняя Дон Стёрджес, по словам Роули, распылила находящееся во флаконе вещество на запястья и уже через 15 минут почувствовала недомогание и пожаловалась на головную боль. Вещество также попало на руки Роули, сейчас он говорит о том, что это была "маслянистая субстанция".

Стёрджес и Роули были госпитализированы в критическом состоянии, Стёрджес умерла 8 июля от последствий отравления. Роули принес соболезнования ее семье.

Полиция обнаружила в квартире Роули в Эймсбери флакон с веществом, которое было идентифицировано как "Новичок". Следствие полагает, что данное дело связано с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года.

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