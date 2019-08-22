 Пострадавшие при задержаниях на протестах в Москве обратились в СКР | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2019

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Россия

Пострадавшие при задержаниях на протестах в Москве обратились в СКР

Одному из задержанных на акциях за честные выборы в Мосгордуму силовики сломали руку, к другому применили электрошокер, третьего избили на территории ОВД, отмечает "Комитет против пыток".

Задержание на акции в Москве, 27 июля 2019 года

Задержание на акции в Москве, 27 июля 2019 года

Пятеро пострадавших при задержаниях на акциях протеста за честные выборы в Мосгордуму подали заявления в Следственный комитет России (СКР). Речь идет о пострадавших от действий силовиков 27 июля и 3 августа, сообщает общественная организация "Комитет против пыток" в пятницу, 23 августа.

По данным организации, сотрудник Росгвардии применил к одному из задержанных электрошокер. Другому человеку полицейские сломали руку.

Кроме того, сотрудники полиции 3 августа избили одного из задержанных на территории ОВД "Печатники" после того как он стал оспаривать законность действий полицейских. Еще два человека обратились в "Комитет против пыток" с жалобами на насилие силовиков при задержании. Во всех случаях медики зафиксировали у пострадавших различные травмы.

Контекст

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Десятки тысяч человек вышли на московские улицы, власти реагируют жестко. Ведь речь уже давно идет не только о городских выборах, и это их тревожит и пугает. Не без оснований, считает Миодраг Шорич. (11.08.2019)

Факты, изложенные в поданных в СКР сообщениях о преступлениях, "подкреплены имеющимися медицинскими документами, фото- и видеоматериалами, объяснениями задержанных и свидетелей", - подчеркивает общественная организация.

Массовые задержания на протестах

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты сотрудниками ОМОНа и Росгвардии. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек.

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Ссылки в интернете

Сообщение "Комитета против пыток"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

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