Постные рецепты из Германии  

Во время поста предлагаем вам попробовать несколько рецептов из немецкой кухни. Удачи и приятного аппетита!
Запеканка из брюссельской капусты
В кулинарном сборнике настоятелей одного из древнейших монастырей Германии в Райхенау (Kloster Reichenau) имеется рецепт приготовления запеканки из капусты. Капусту (в данном случае берем более современный вариант - брюссельскую) разобрать на отдельные соцветия (головки), промыть, уложить в форму для запекания. Посыпать пригоршней рубленых орехов (фундук, грецкий или миндаль), молотыми сухарями (лучше из темного хлеба). Залить смесью из 200 мл орехового молока и одного яйца (можно заменить двумя ложками крахмала или рисовой муки), добавить щепотку мускатного ореха, соль, перец по вкусу.
Запекать в разогретой духовке минут 15-20. Затем посыпать тертым сыром (на выбор) и оставить в печи еще на 10 минут. Перед подачей посыпать свежей мелко порубленной зеленью - петрушкой, кориандром, зеленым луком и, по желанию, толченым чесноком.
Айнтопф с чечевицей
Этот рецепт- из поваренной книги Лоршского монастыря (Reichsabtei Lorsch), основанного в VIII веке под Вормсом. Накануне 250 г чечевицы залить 1 л воды. Для быстрого приготовления можно взять, например, красный сорт, не требующий длительного размачивания. В глубокой кастрюле или жаровне на растительном масле спассеровать лук-порей (нарезать кольцами) и два-три мелко порубленных зубчика чеснока. Добавить нарезанные кубиками морковь и пастернак (его можно заменить картофелем), слегка обжарить. Смешать с размоченной чечевицей (вместе с водой), добавить несколько веточек тимьяна и майорана (можно и в виде сухих специй), перец. Накрыть крышкой и варить на медленном огне не менее часа. Готовый суп посолить (солить раньше не рекомендуется, поскольку чечевица будет тогда вариться значительно дольше), заправить 2-3 ст. л. столового уксуса, свежей зеленью, ростками маша или кресс-салата. Подавать с ржаным хлебом.
Луковый пирог
Традиционно тесто для такого пирога готовится на дрожжевой основе, как предписывает рецепт знаменитого лукового пирога из Баден-Бадена. Но существует и вариант без дрожжей - например, из кулинарного наследия монастыря ордена цистерцианцев в нижнесаксонском Изернхагене (Kloster Isernhagen). Вот он.
Тесто приготовить из 300 г муки, 4 ч. л. пекарского порошка (разрыхлителя), стакана пахты, 50 г топленого или кокосового масла и щепотки соли. Дать ему немного "отдохнуть", затем выложить на противень с пергаментной бумагой. На тесто выложить луковую смесь: репчатый лук (10 луковиц) нарезать кольцами, обжарить в нагретом масле на среднем огне, затем посолить, поперчить, добавить 1 ч. л. семян тмина, немного молотого мускатного ореха, залить смесью из 200 г тертого сыра (можно взять и тофу), 300 мл орехового молока (можно взять соевое, рисовое или овсяное) и 4 яиц (их можно заменить 2 ст. л. семян чиа). Выпекать в предварительно разогретой на 220°C духовке около 45 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью петрушки и зеленого лука.
Суп-пюре из овощей
Нехитрая похлебка, сваренная из запасов летне-осеннего урожая, в Германии изначально являлась основным блюдом постной кухни. В былые времена такой суп можно было приготовить при наличии всего лишь пригоршни гороха, бобов, чечевицы, ячменя или спельты. А если на исходе зимы в кладовой все еще имелось немного моркови, репы, брюквы или пастернака - такое яство помогало пережить суровое время, можно сказать, с легкостью. Вот рецепт.
250 г фасоли, гороха, чечевицы или бобов, 250 г спельты залить 4 л воды и оставить на несколько часов (лучше на ночь). Затем довести до кипения, добавить две очищенные луковицы и несколько зубчиков чеснока, две моркови или пастернак. На медленном огне варить до готовности. Процесс приготовления можно значительно ускорить, используя скороварку. Готовый суп пропустить через сито или взбить миксером. Добавить соль, перец. Подавать суп-пюре с мелко порубленной зеленью петрушки. Сытно и полезно.
Гренки из манки по-монастырски
Монахини старинного баварского монастыря Альтенхохенау (Kloster Altenhohenau) предлагают рецепт из самых простых ингредиентов. Для начала из 150 г манной крупы, 1 л воды или молока (можно орехового, рисового или соевого), щепотки соли и ложки меда сварить густую манную кашу. Кастрюлю снять с огня, содержимое перелить в широкую керамическую или стеклянную форму, которую следует предварительно сполоснуть холодной водой. Кашу остудить, затем поставить в холодильник.
Охлажденную кашу нарезать кусочками (можно ромбиками), обмакнуть во взбитом яйце и обжарить в разогретом растительном масле. При желании, готовые гренки обвалять в сахаре с корицей, молотых сухарях или орехах. Подавать с компотом или киселем.
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