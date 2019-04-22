Поствыборный синдром: украинцы осмысляют итоги голосования

Результаты президентских выборов в Украине обсуждают везде: на детских площадках, в кафе, на автозаправках, в телевизионных ток-шоу и соцсетях. Люди стремятся выплеснуть эмоции, которыми их зарядили кандидаты и их команды во время предвыборной кампании.

Петр Порошенко в своей предвыборной агитации сделал ставку на страх, размещая билборды с Путиным, рассказывая, что из-за неопытности его оппонента Украина может остаться один на один с агрессией Москвы. "Думай!", - призывал своими бордовыми уличными щитами Порошенко.

Владимир Зеленский апеллировал к противоположным эмоциям: к радости, веселью, надежде. Билбордами со слоганом "Весна придет, будем сажать" на зеленом фоне были увешаны все украинские города. И у того и у другого получилось завести избирателей так, что на следующий день после выборов мало кто в Украине мог совладать со своими эмоциями.

Политики в Украине меняются, страна остается

Петр Порошенко выступает в Киеве 14 апреля

Бордовая лента со словами "Я - 25%", "Спасибо" на фото аватарок в социальных сетях, а в комментариях - отчаяние и растерянность перед будущим. Это сторонники Петра Порошенко. Их кандидат разгромно проиграл во втором туре выборов, набрав лишь около 25 процентов голосов. Через месяц президентский офис займет Владимир Зеленский, а избирателям Порошенко предстоит избавиться от страхов, который нагнетались предвыборными речами и лозунгами их кандидата. И принять выбор 73 процентов украинцев.

"Политики меняются. Украина остается. Ничего не потеряно. Это просто цифры. Пока. Страна, которую Зеленский с Коломойским рейдернули у всех на глазах, видел и не такое", - написал в Facebook известный украинский журналист Вахтанг Кипиани.

Сейчас сторонники Порошенко, среди которых много общественных активистов, журналистов и волонтеров, пытаются понять, что делать дальше. По мнению юриста в области массмедиа, эксперта общественной инициативы "Реанимационный пакет реформ" Игоря Розкладая, выборы показали, что в обществе нет четкого понимания того, что такое власть и кто за что отвечает. Эксперт считает, что у людей недостаточно знаний о том, что такое экономика и как она работает. "Цифровое общество, привыкшее к быстрым результатам, хочет изменений сейчас и немедленно, - указал в интервью DW Розкладай. - Поэтому гражданскому обществу теперь нужно не ссориться из-за результатов выборов, а мобилизоваться и работать над новыми задачами".

Тяжелое объединение сторонников разных кандидатов

Зато сторонники Владимира Зеленского испытывают эйфорию. Их кандидат, который позиционирует себя "человеком вне системы", обещал быстрые, кардинальные изменения в Украине и незамедлительное удовлетворение общественного запроса на обновление политики. Эти люди искренне и безоговорочно ему поверили и готовы помогать осуществлять задуманное.

Владимир Зеленский во время голосования в первом туре выборов 31 марта

"Зеленский искренне хочет изменить страну, - говорит эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко. - Давайте посмотрим - если мы будим долбить скалу, возможно, она и разрушится. Но надо критически относиться к власти, которую мы сейчас выбрали".

Впрочем, в стране довольно много и тех, кто считает, что чрезвычайно высокий рейтинг Зеленского обусловлен голосованием и против Порошенко, и в целом против системы власти, сложившейся в Украине в течение двух последних десятилетий.

Украинские избиратели пока не готовы слушать и слышать друг друга. Пользователи соцсетей удаляют из друзей тех, кто голосовал за другого кандидата, составляют списки обещанного победителем выборов Владимиром Зеленским, чтобы позже упрекнуть его избирателей в том, что их кандидат не справился.

Объединение эмоционально разъединенных людей пока проходит очень тяжело. Но все должны осознать, что Украина сейчас, как никогда, требует объединения, говорит председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Всем нужен здравый смысл и объединение вокруг общих ценностей. Ведь у сторонников и Порошенко, и Зеленского за эти пять лет есть общие достижения, и нам сейчас нужно защищать страну от агрессии России", - убежден Захаров.

Политический реверанс

Пока жители Украины приходят в себя после результатов голосования, политики и чиновники быстро сориентировались, начав поздравлять Владимира Зеленского и демонстрируя ему свою лояльность.

Генеральная прокуратура, которая на протяжении пяти лет избегала открытия уголовных производств против ближайшего окружения Петра Порошенко, внезапно вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Верховная рада запланировала в ближайшие дни рассмотреть законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов и начать обсуждение закона об импичменте президента, за который депутаты не могли проголосовать несколько лет подряд. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко даже назвала победу на выборах шоумена Владимира Зеленского "шансом для Украины" - таким же, как после "Оранжевой революции" 2004 года и "Революции достоинства" в 2014 году.

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