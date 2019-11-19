 Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 03.01.2020

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Беларусь

Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

Путин призывает Лукашенко сдаваться в обмен на бочку нефти - карикатура Сергея Елкина

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    В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

  • Пустая Октябрьская площадь во митинга за интеграцию России и Беларуси

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    Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.

    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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