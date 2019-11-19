Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.
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