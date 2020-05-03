 Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму | Новости из Германии об Украине | DW | 04.05.2020

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Украина

Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму

Герхард Шрёдер застанет возвращение аннексированного РФ Крыма Украине, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник. 76-летний экс-канцлер ФРГ ранее заявил, что Россия не вернет полуостров.

Андрей Мельник в посольстве Украины в Берлине

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (фото из архива)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру (Gerhard Schröder) по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма. Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика "непременно вернется в лоно матери-Украины", заявил Мельник в воскресенье, 3 мая. "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", - добавил украинский посол.

Кроме того, Мельник раскритиковал призыв экс-канцлера отменить санкции Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Подобные высказывания являются "криком отчаяния топ-лоббиста Кремля", считает Мельник.

Шрёдер "в качестве председателя совета директоров "Роснефти" за 600 000 долларов США готов, потеряв стыд, призывать к снятию санкций с России, оправдывать кровавую войну в восточной Украине с 14 000 жертв и игнорировать российские преступления в Крыму", подчеркнул украинский посол. Ранее стало известно, что компания "Роснефть" предложила акционерам сохранить вознаграждение членам совета директоров на уровне 2019 года.

Назвал санкции "бессмысленными"

Экс-канцлер Германии в интервью немецкому изданию Tagesspiegel ранее назвал санкции ЕС в отношении России "бессмысленными". По мнению Шрёдера, на Кремль не удастся повлиять с помощью штрафных мер, и ни один российский президент не вернет Крым Украине.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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