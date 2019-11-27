Посол США при ОБСЕ: Имидж России и Путина нуждаются в улучшении

Накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки" (России, Украины, Германии и Франции), которая запланирована на 9 декабря в Париже, посол США при ОБСЕ рассуждает о перспективах мирного процесса на востоке Украины. Джеймс Гилмор в интервью Жанне Немцовой подчеркнул, что урегулирование конфликта в Донбассе в первую очередь зависит от действий России, которая должна вывести своих военных с украинской территории.

Жанна Немцова: В своих еженедельных заявлениях вы говорите о том, что президент Зеленский и его администрация придерживаются принципа долгосрочного урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако вы также заявляете, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине фиксирует многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня и факты пересечения украинской границы автоколоннами. С вашей точки зрения Россия тоже стремится положить конец конфликту?

Джеймс Гилмор: Мы не можем ответить на этот вопрос. Мы надеемся, что Россия готова, поскольку она заключила минские соглашения. Сейчас мы видим, как усилия по разведению сил в регионе, так и факты нарушения режима прекращения огня. Сейчас дело за россиянами - они должны протянуть руку дружбы украинскому народу. Мы можем просто ждать и смотреть, насколько они добросовестны.

- Некоторые украинцы утверждают, что путь, который выбрал президент Зеленский - это, по сути, капитуляция. Вы согласны с этим?

- Нет, я не думаю, что это будет капитуляцией. Зеленский понимает, насколько важно полностью восстановить суверенитет Украины в ее изначальных границах, включая Крым. Это означает, что надо продолжать реализовывать мирный процесс. И президент Зеленский сделал шаг вперед в рамках этого процесса.

- Будет ли работать "формула Штайнмайера", которая предполагает проведение выборов на востоке Украины в регионах, контролируемых сепаратистами, в соответствии с украинскими законами и под надзором ОБСЕ?

- Она может сработать, если президент Путин и российское правительство будут ее соблюдать. Сейчас в соответствии с "формулой Штайнмайера" они должны вывести свои войска из Восточной Украины. Давайте посмотрим, сделают ли они это, сдержат ли слово. Мы это скоро узнаем. Пока российские военные находятся там, никакие честные и свободные выборы невозможны. И поэтому они должны уйти оттуда.

- Что получит Путин, если согласится положить конец конфликту?

- Думаю, что он мог бы получить новые отношения с Западом. В результате захвата Крыма Россия, российский народ показали себя с негативной стороны. Это заставило Запад реагировать, занять оборонительную позицию. И это заставило Запад быть недоверчивым. Все это стало следствием вторжения на восток Украины и захвата Крыма, который не был частью России после распада Советского Союза.

И теперь западные страны имеют полное право реагировать. Если президент Путин будет следовать мирному процессу в соответствии с минскими соглашениями, если он выведет своих людей из восточной Украины, если там пройдут честные и свободные выборы - все это будет значимым сигналом , что Россия готова вернуться в мирное русло.

- Снимут ли с России санкции, если Путин уйдет из Украины?

- Я уверен, что правительство Соединенных Штатов и Европейский Союз все это оценят. И определят, действует ли Путин добросовестно или ведет какую-то игру.

- Украина оказалась в центре внимания не только в нашей, европейской части мира, но и в США. Причиной стали обнародованная стенограмма разговора президентов Трампа и Зеленского. Это привело к запуску процедуры импичмента в Конгрессе, она идет прямо сейчас. Влияет ли ситуация в Вашингтоне на вашу повседневную работу с Украиной?

- В русле общей политики страны. Америка поддерживает Украину. Тут в ОБСЕ мы еженедельно встречаемся в рамках постоянного совета организации. И моя миссия как представителя США в ОБСЕ - выступать в защиту Украины. Президент Трамп отправил оборонительные вооружения в эту страну. Это и есть та политика, которую проводит президент Трамп.

Мы очень сильно поддерживаем украинцев в их стремлении к суверенитету и к независимости. Потому что они гарантированы Хельсинскими соглашениями и Заключительным актом этих соглашений, который подписала и Москва и которого она должна придерживаться.

У меня нет никаких указаний ни от президента Трампа, ни от Госдепартамента, ни от кого бы то ни было еще в США, что политические события, которые происходят в Вашингтоне, каким-то образом негативно повлияли бы на американо-украинские отношения. Мои инструкции сохранились прежними, и я продолжаю их выполнять.

- Недавно отмечалось 30-летие падения Берлинской стены. Если сравнить отношения между Россией и Западом прямо сейчас с тем, какими они были до падения Берлинской стены, как изменилась ситуация? Ощущаете ли вы сходство со временами холодной войны?

- Сейчас есть много общего. Как вы знаете, я был солдатом, дислоцированным в Германии во время холодной войны. Я видел Берлинскую стену. Я отмечал ее падение в 1989 году, потому что это событие было положительным для стран Восточной Европы и, в том числе, для России. Это был большой шаг вперед. А теперь все повернулось вспять. Это очень печально. Сейчас время напряжения, в котором, я уверяю вас, совсем нет необходимости. Я абсолютно уверен, что ни у кого, и уж точно не у США, нет никакого агрессивного намерения в отношении России или россиян.

- Считаете ли вы, что у США очень плохой имидж в России?

- Я не думаю, что есть хоть какой-то признак, говорящий об агрессивных намерениях США в отношении России. Но в то же время, Россия сейчас определяет себя в таком негативном свете, что мы не можем это игнорировать. Мы не можем закрыть глаза на вторжение на восток Украины, на кибератаки, на экономическое давление. Мы должны отвечать и защищать себя.

- А какой сейчас имидж у России в США?

- О, есть возможности для улучшения. Я думаю, что Владимир Путин сейчас ведет очень агрессивную внешнюю политику. Наша работа состоит в том, чтобы защитить себя, чтобы не допустить больше вторжений, или атак, или угроз для, например, жителей Балтийских стран.

- Вы видите угрозы для Балтийских стран?

- Мы видим. Я считаю захват Крыма, попытку взять под контроль другую страну предупреждающим знаком, который требует от нас делать все для защиты себя и своих союзников.

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Смотреть видео 26:03 Поделиться Посол США при ОБСЕ о "формуле Штайнмайера" и роли России Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3TmdJ Посол США при ОБСЕ в "Немцова.Интервью": "Формула Штайнмайера" будет работать, если РФ будет ее соблюдать

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