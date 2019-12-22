 Посол США в ФРГ сообщил о планах новых санкций за ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2020

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Мир

Посол США в ФРГ сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2"

Ресубликанцы и демократы одобряют возможные новые санкции Вашингтона за газопровод "Северный поток - 2", заявил американский посол в Германии Гренелл. Он призвал Берлин переосмыслить политику в отношении Москвы.

Трубы для газопровода Северный поток - 2

Трубы для газопровода "Северный поток - 2"

США готовы ввести новые санкции за газопровод "Северный поток - 2". Об этом посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая. По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят одобрение среди всех партий", подчеркнул дипломат, несколькими днями ранее встретившийся с сенаторами и конгрессменами в США.

Посол не уточнил, в чем заключаются возможные санкции. По версии издания, речь может идти о мерах в адрес фирм, обслуживающих газопровод, или компаний, которые будут принимать поступающий из России газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

Берлин обеспокоен позицией США в свете пандемии

В свою очередь, официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны. "Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстратерриториальными, то есть противоречащими международному праву, санкциями", - заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Atlmaier).

Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Укладка труб приостановлена

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года и предусматривающих запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

Посе этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что газопровод будет завершен до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский". В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:02

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