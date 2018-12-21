 Посол США в ФРГ призвал к независимому расследованию случая с журналистом-выдумщиком | Новости из Германии о Германии | DW | 22.12.2018

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Германия

Посол США в ФРГ призвал к независимому расследованию случая с журналистом-выдумщиком

Скандал с журналистом Der Spiegel вызывает "серьезную озабоченность" США, заявил Ричард Гренелл. Клааса Релотиуса уличили в том, что он сочинял истории и интервью с героями для ряда своих репортажей.

Посол США в Германии Ричард Гренелл (фото из архива)

Посол США в Германии Ричард Гренелл (фото из архива)

Скандал с журналистом немецкого издания Der Spiegel Клаасом Релотиусом (Claas Relotius) вызывает "серьезную озабоченность" в Соединенных Штатах. Об этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в письме изданию в пятницу, 21 декабря. Вашингтон надеется на "тщательное расследование независимой организации", чтобы "точно установить, какой ущерб Der Spiegel нанес журналистским стандартам и какие изменения во внутренних процессах журнала необходимы", добавил дипломат

Связанные с Соединенными Штатами события были в центре многих материалов Релотиуса. По мнению Гренелла, США "стали жертвой кампании предвзятости".

Контекст

Репортажи Клааса Релотиуса удостаивались многочисленных наград. Оказалось, что истории и интервью с героями журналист Der Spiegel выдумывал. Теперь издание пытается сохранить доверие читателей. (21.12.2018)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

В свою очередь, издание отвергло обвинения дипломата в антиамериканизме. В редакции Der Spiegel не существует "корпоративной предвзятости в отношении США", подчеркнул исполняющий обязанности главного редактора журнала Дирк Курбювайт (Dirk Kurbjuweit). "Мы просим прощения у всех американцев, которые считают себя оскорбленными или оклеветанными этими репортажами", добавил он.

"Случай Релотиуса"

Материалы 33-летнего журналиста Der Spiegel Клааса Релотиуса удостаивались многочисленных наград, однако не всегда соответствовали реальным фактам.

19 декабря издание опубликовало статью о том, как удалось изобличить автора, который сочинял истории и интервью с героями для целого ряда своих материалов.

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    По своим политическим взглядам Аугштайн был близок к свободным демократам и социал-демократам. С бывшим канцлером ФРГ, членом СДПГ Вилли Брандтом (справа), с которым он познакомился в 1948 году, шеф Der Spiegel общался запросто. Политик и журналист часто писали друг другу, обмениваясь мнениями по тем или иным вопросам. На этом фото они запечатлены в 1972 году на балу для немецкой прессы в Берлине.

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    Легендарная столовая

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  • Как в зеркале

    Der Spiegel: зеркало истинной журналистики

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    Автор: Наталия Королева, Керстен Книпп


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