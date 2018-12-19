 Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 20.12.2018

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Германия

Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2"

Газопровод позволит России усилить влияние на Европу, утверждает Ричард Гренелл. Москва направит получаемые миллиарды евро на дестабилизирующую внешнюю политику, полагает дипломат.

Ричард Гренелл

Ричард Гренелл

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2". Проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения", пишет Гренелл в авторской колонке для газеты Rheinische Post, опубликованной в четверг, 20 декабря. В то же время российская сторона "продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", добавляет он.

Газопровод позволит России усилить влияние на Европу, утверждает дипломат. По его мнению, Москва направит получаемые миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "возрастает агрессивность".

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством "Северного потока-2". Германия "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", подчеркнул Трамп.

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Альтмайер назвал условие для прокладки газопровода

В свою очередь, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) ранее заявил, что не намерен уступать призывам США и Украины, а также политиков Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства "Северного потока-2". Прокладка газопровода возможна, если при этом сохранятся ключевые интересы Киева, подчеркнул Альтмайер. Берлин относит к ним сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Европарламент - против газопровода

12 декабря Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС, говорится в резолюции Европарламента

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

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    Автор: Андрей Гурков


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