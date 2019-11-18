 Посол США в ЕС информировал администрацию Трампа об ″украинском деле″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2019

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Мир

Посол США в ЕС информировал администрацию Трампа об "украинском деле"

Ссылаясь на электронные письма посла США в Евросоюзе, WSJ утверждает, что Гордон Сондланд сообщал администрации Трампа о результатах усилий по убеждению Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена.

Посол США в ЕС Гордон Сондланд - важный свидетель по делу об импичменте президента США Дональда Трампа

Посол США в ЕС Гордон Сондланд

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд письменно информировал чиновников в администрации президента США Дональда Трампа о результатах усилий, направленных на то, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского провести антикоррупционное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает в воскресенье, 17 ноября, издание The Wall Street Journal (WSJ), указывая, что в распоряжении редакции оказались соответствующие электронные письма Сондланда.

Судя по этим письмам, Сондланд за несколько дней до звонка Трампа Зеленскому, сообщил исполняющему обязанности руководителя администрации Белого дома Мику Малвейни, а также министру энергетики Рику Перри, что украинский лидер готов подтвердить Трампу намерение начать расследование в отношении отца и сына Байденов.

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Свидетель слышал, как Сондланд говорил Трампу, что Зеленский "сделает для него все"

На прошлой неделе сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс, также давший показания в Конгрессе, сообщил, что слышал, как Гордон Сондланд говорил Трампу по телефону, что Зеленский его "обожает" и "сделает все", о чем его попросит президент США.

В начале ноября Сондланд дополнил свои показания, данные им ранее в Палате представителей Конгресса в связи с делом о возможном импичменте Трампа. В частности, дипломат "вспомнил", что решение США задержать выплату военной помощи Украине, "вероятно", было связано с желанием Трампа склонить Киев к проведению антикоррупционного расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. В октябре Сондланд заявлял, что такая связь не была для него очевидной. 

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Сообщение телеканала CNN о том, что отрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс слышал, что Сондланд говорил Трампу о Зеленском

Сообщение телеканала CNN о том, что отрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс слышал, что Сондланд говорил Трампу о Зеленском

Статья онлайн-издания WSJ о том, что посол США в ЕС Сондланд информировал администрацию Трампа по делу о расследовании в отношении Байдена.

Статья онлайн-издания WSJ о том, что посол США в ЕС Сондланд информировал администрацию Трампа по делу о расследовании в отношении Байдена.

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