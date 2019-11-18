Посол США в ЕС информировал администрацию Трампа об "украинском деле"

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд письменно информировал чиновников в администрации президента США Дональда Трампа о результатах усилий, направленных на то, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского провести антикоррупционное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает в воскресенье, 17 ноября, издание The Wall Street Journal (WSJ), указывая, что в распоряжении редакции оказались соответствующие электронные письма Сондланда.

Судя по этим письмам, Сондланд за несколько дней до звонка Трампа Зеленскому, сообщил исполняющему обязанности руководителя администрации Белого дома Мику Малвейни, а также министру энергетики Рику Перри, что украинский лидер готов подтвердить Трампу намерение начать расследование в отношении отца и сына Байденов.

Свидетель слышал, как Сондланд говорил Трампу, что Зеленский "сделает для него все"

На прошлой неделе сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс, также давший показания в Конгрессе, сообщил, что слышал, как Гордон Сондланд говорил Трампу по телефону, что Зеленский его "обожает" и "сделает все", о чем его попросит президент США.

В начале ноября Сондланд дополнил свои показания, данные им ранее в Палате представителей Конгресса в связи с делом о возможном импичменте Трампа. В частности, дипломат "вспомнил", что решение США задержать выплату военной помощи Украине, "вероятно", было связано с желанием Трампа склонить Киев к проведению антикоррупционного расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. В октябре Сондланд заявлял, что такая связь не была для него очевидной.

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