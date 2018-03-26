Посол РФ в Варшаве вызван в МИД Польши после слов Путина

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши после заявления президента России Владимира Путина, назвавшего "антисемитской свиньей" польского дипломата Юзефа Липского, работавшего в нацистской Германии. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщило польское агентство печати PAP.

Польша "в резкой форме" выразила "свои возражения в связи с ложными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить "свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", уверен он.

Состоялась "жесткая" беседа

Андреев в свою очередь уточнил, что "беседовал с директором восточного департамента" МИД Польши. Пост главы этого департамента и уполномоченного министра по восточному партнерству занимает Ян Хофмокль.

По словам российского дипломата, беседа была "жесткая, но вполне корректная". "Он (Хофмокль. - Ред.) излагал позицию польской стороны, я - позицию российской стороны", - пояснил Андреев.

"Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - подчеркнул дипломат.

Путин о Липском

Возмущение польской стороны вызвало выступление президента Владимира Путина сначала на саммите Содружества Независимых Государств СНГ, а затем на расширенной коллегии Минобороны. По словам российского лидера, посол Польши в нацистской Германии Липский, в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку. При этом, как сообщают СМИ, Путин не удержался от оскорбительных замечаний в адрес дипломата.

Юзеф Липский занимал пост польского посла в Берлине в 1934-1939 годах.

Ранее Путин анонсировал публикацию к 75-летию победы во Второй мировой войне статью о причинах ее начала и политике СССР в предвоенной Европе. На большой пресс-конференции в Москве он прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой ответственность за развязывание войны возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз, заключившие так называемый пакт Молотова-Риббентропа.

В июле 2019 года Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Они состоялись 1 сентября в Варшаве.

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