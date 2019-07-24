 Посольство ФРГ в Москве обеспокоено ситуацией с выборами Мосгордумы | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2019

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Россия

Посольство ФРГ в Москве обеспокоено ситуацией с выборами Мосгордумы

Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно, говорится в заявлении. Речь идет об отказе в регистрации на выборах оппозиционных политиков, обыски в их квартирах и задержания.

Оппозиционный политик Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 14 июля 2019 года

Оппозиционный политик Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 14 июля 2019 года

Посольство Германии в Москве в пятницу, 26 июля, выразило озабоченность в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и задержаниями оппозиционных политиков.

"За несколько дней до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно", - заявили представители посольства ФРГ в Twitter. Ранее то же сообщение на немецком языке опубликовал МИД Германии.

Акции за свободные выборы в Мосгордуму

В начале июля Мосизбирком отказал в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму целому ряду оппозиционных политиков, в том числе - соратнице Алексея Навального по работе в Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину и бывшему члену "Справедливой России" Дмитрию Гудкову.

После этого в Москве 14 июля прошла несогласованная с властями встреча независимых кандидатов с их сторонниками, которая вылилась в шествие к московской мэрии и зданию Мосизбиркома. В данном мероприятии, которое закончилось жесткими задержаниями активистов, по оценкам МВД, приняли участие около тысячи человек. 15, 16 и 17 июля акции оппозиции проходили на Трубной площади, каждых раз на них собиралось несколько сотен человек.

Санкционированный московскими властями митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялся 20 июля на проспекте Сахарова. По данным "Белого счетчика", в нем приняли участие более 22 тысяч человек.

Через четыре дня после этой акции Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Данное решение суд мотивировал тем, что на согласованной акции 20 июля Навальный призывал активистов прийти также на несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов, намеченный на 27 июля.

Мосизбирком против Любови Соболь

Из-за данных акций протеста в квартирах ряда независимых кандидатов прошли обыски, в том числе в ночное время, а их самих вызвали на допрос по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, "организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий для давления на членов городского и окружных избиркомов", утверждают в СК. По его мнению, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

25 июля юрист Любовь Соболь, объявившая голодовку в знак протеста против признания сотен подписей, собранных в ее поддержку, недействительными, собиралась остаться в Мосизбиркоме на ночь, добиваясь отмены этого решения, однако была задержана. Позже член Мосизбиркома Дмитрий Реут заявил, что в связи с данной акцией Мосгоризбирком обратится в Следственный комитет по факту воспрепятствования Соболь работе избирательных комиссий.

В полдень пятницы Любовь Соболь явилась на допрос в Следственный комитет (СК), о чем сообщила на своей странице в Twitter.

Контекст

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Иски независимых кандидатов против решения Мосизбиркома

Как сообщает в пятницу информагентство "Интерфакс", на сегодняшний день в Мосгорсуд было подано 29 исков, оспаривающих решения Мосизбиркома и окружных избирательных комиссий по выборам в Мосгордуму.

Девять из них уже были рассмотрены. Четырем заявителям было отказано, два заявления были возвращены обратившимся, еще по двум было прекращено производство. Лишь один иск был удовлетворен, сообщает агентство, указывая, что Мосгорсуд не предоставил данных о том, от чьего лица он был. В общей сложности окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

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  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:58

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы.  

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