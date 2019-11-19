Посольство США в РФ раскритиковало запрет Полу Уилану позвонить родителям

Американцу Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, не разрешают позвонить родителям, несмотря на соответствующее решение суда, сообщило посольство США в Москве. "Сегодня в США День Матери. Мать Пола Уилана надеется, что услышит сегодня голос своего сына. Вопреки решению суда РФ от 20 апреля, разрешающего Полу два телефонных звонка в месяц, нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка", - указало диппредставительство в Twitter в воскресенье, 10 мая.

Одновременно американские дипломаты подчеркнули, что посол США Джон Салливан неоднократно обращался к российским властям с призывом освободить Пола Уилана. По его словам, у РФ нет доказательств нарушения им российского законодательства, не было и самого преступления.

20 апреля Мосгорсуд разрешил Уилану звонить родителям дважды в месяц, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Дело Пола Уилана

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против РФ. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. По словам родных Уилана, тот приехал в Россию на свадьбу друга.

У 50-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

