 Посольство США в РФ раскритиковало запрет Полу Уилану позвонить родителям | Новости из Германии о России | DW | 10.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Посольство США в РФ раскритиковало запрет Полу Уилану позвонить родителям

Пол Уилан, обвиняемый в РФ в шпионаже, не может позвонить родителям даже в День матери, несмотря на разрешение суда, заявило посольство США в Москве.

Пол Уилан

Пол Уилан

Американцу Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, не разрешают позвонить родителям, несмотря на соответствующее решение суда, сообщило посольство США в Москве. "Сегодня в США День Матери. Мать Пола Уилана надеется, что услышит сегодня голос своего сына. Вопреки решению суда РФ от 20 апреля, разрешающего Полу два телефонных звонка в месяц, нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка", - указало диппредставительство в Twitter в воскресенье, 10 мая.

Одновременно американские дипломаты подчеркнули, что посол США Джон Салливан неоднократно обращался к российским властям с призывом освободить Пола Уилана. По его словам, у РФ нет доказательств нарушения им российского законодательства, не было и самого преступления.

20 апреля Мосгорсуд разрешил Уилану звонить родителям дважды в месяц, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Дело Пола Уилана

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против РФ. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. По словам родных Уилана, тот приехал в Россию на свадьбу друга.

У 50-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 26:36

Полина Осетинская: Государство не может не считаться с общественным мнением

Контекст

Когда Фемида в России превращается в Джокера

Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма. (05.11.2019)  

Маша Гессен: "Путин - это не выбор России. Путин - это функция России"

"Россия не преследует никакие государственные интересы", - говорит в интервью DW Маша Гессен. Ее новая книга отмечена сейчас премией "За вклад в европейское взаимопонимание". (20.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Марш матерей, или Как в России борются против политических репрессий. Европа в фокусе  

Что сказал Сенцов о Путине и России  

Также по теме

Mutmaßlicher US-Spion Paul Whelan

Мосгорсуд признал законным продление ареста американца Уилана 19.11.2019

Суд второй инстанции отклонил апелляцию адвокатов американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: концерн TUI готов предложить отпускникам безопасные места для отдыха  

В Германии выросла активность заражений коронавирусом  

В Германии прошли протесты против ограничений прав из-за коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно