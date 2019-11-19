Посольство США в РФ раскритиковало запрет Полу Уилану позвонить родителям

Пол Уилан, обвиняемый в РФ в шпионаже, не может позвонить родителям даже в День матери, несмотря на разрешение суда, заявило посольство США в Москве.
Американцу Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, не разрешают позвонить родителям, несмотря на соответствующее решение суда, сообщило посольство США в Москве. "Сегодня в США День Матери. Мать Пола Уилана надеется, что услышит сегодня голос своего сына. Вопреки решению суда РФ от 20 апреля, разрешающего Полу два телефонных звонка в месяц, нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка", - указало диппредставительство в Twitter в воскресенье, 10 мая.
Одновременно американские дипломаты подчеркнули, что посол США Джон Салливан неоднократно обращался к российским властям с призывом освободить Пола Уилана. По его словам, у РФ нет доказательств нарушения им российского законодательства, не было и самого преступления.
20 апреля Мосгорсуд разрешил Уилану звонить родителям дважды в месяц, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
Дело Пола Уилана
Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против РФ. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. По словам родных Уилана, тот приехал в Россию на свадьбу друга.
У 50-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.
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