Посольство РФ прорабатывает эвакуацию россиян из Китая

Эвакуацию россиян из китайской провинции Хубэй и города Ухань, закрытого из коронавируса, прорабатывает посольство РФ в Пекине. Об этом пресс-атташе российского дипучреждения Георгий Егоров рассказал агентству РИА "Новости" в субботу, 25 января. По его словам официального ответа от китайских властей на запрос о порядке выезда россиян пока нет.

Посольство открыло специальную линию, где обрабатываются все обращения граждан РФ, но при этом в дипучреждении исходят из того, "что город закрыт, население города, в том числе и российские граждане, покинуть город не могут, как ранее объявили китайцы". "В случае нарушения этого порядка может последовать наказание, вплоть до уголовной ответственности", - добавил Егоров. Он также уточнил, что по данным на 25 января среди россиян, находящихся в Китае, нет зараженных коронавирусом.

Построят вторую больницу

Тем временем газета "Жэньминь жибао" сообщила, что в городе Ухань построят второй специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом. Медицинское учреждение, рассчитанное на 1,3 тыс койко-мест планируют возвести примерно за две недели.

Одновременно срочными темпами продолжается возведение первого специализированного госпиталя, рассчитанного на тысячу пациентов. Его планируют достроить к 3 февраля.

Как отмечает газета, опыт подобной работы у китайских строителей есть. За основу проекта госпиталя в городе Ухань взяли пекинскую больницу, построенную во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году ровно за одну неделю.

Групповые туры запрещены

В качестве одной из мер борьбы с коронавирусом власти Китая решили приостановить все групповые поездки. Как объявило Центральное телевидение КНР, запрет на туры как внутри страны, так и за рубеж вступает в силу с воскресенья, 27 января.

Вирус распространяется по планете

Согласно последним официальным данным, жертвами пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае стал 41 человек, число заразившихся приближается к 1400 человек. Вирус стремительно распространяется за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Японии, Сингапуре, Австралии, Южной Корее, Франции, США. Подозрения на то, что болезнь добралась и до России, пока не подтвердились.

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