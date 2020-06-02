Послом США в Германии может стать отставной полковник Дуглас Макгрегор

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор может стать новым американским послом в Берлине. Президент США Дональд Трамп хочет назначить его вместо ушедшего с этого поста в июне Ричарда Гренелла, сообщила в понедельник, 27 июля, пресс-служба Белого дома.

Макгрегор выступает, в частности, в роли комментатора на американском консервативном телеканале Fox News, поддерживающем республиканцев и лично Трампа.

"Полковник Дуглас Макгрегор - отмеченный за свои заслуги ветеран войны, автор и советник", - указали в Белом доме. Он также является признанным экспертом в области военного планирования и стратегии.

Макгрегор - "постоянный комментатор по вопросам национальной безопасности на радио и телевидении, и его работы по военным вопросам оказали влияние на трансформацию сухопутных войск США, НАТО и израильских вооруженных сил". К заслугам Макгрегора относится участие в 1999 году в воздушной кампании Североатлантического альянса в Косове.

Кандидатуру Макгрегора должен утвердить Сенат

Кандидатура Дугласа Макгрегора должна быть еще утверждена Сенатом Конгресса США, где большинство - у республиканцев. Тем не менее, как отмечает агентство AFP, пока непонятно, успеют ли сенаторы рассмотреть этот вопрос за чуть менее чем 100 дней, которые остаются до выборов американского президента 3 ноября.

Гренелл считался доверенным лицом президента США Дональда Трампа и в роли посла в Берлине неоднократно критиковал федеральное правительство Германии в вопросах обороны, ядерной сделки с Ираном, строительства газопровода "Северный поток - 2" и возможного привлечения китайского телекоммуникационного гиганта Huawei к предстоящему обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе для мобильной связи пятого поколения 5G.

В октябре 2019 года Трамп выдвинул американского посла на должность своего представителя на переговорах между Сербией и Косово. Кроме того, тот исполнял обязанности главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб.

Посольство США в Берлине временно возглавляет заместитель Гренелла Робин Куинвиль.

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