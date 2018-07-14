 После экстренной посадки самолета Ryanair в Германии госпитализированы 33 человека | Новости из Германии о Германии | DW | 14.07.2018

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Германия

После экстренной посадки самолета Ryanair в Германии госпитализированы 33 человека

В самолете, следовавшем из Дублина в Задар, произошел спад давления, причины инцидента выясняются. На борту находились 189 человек.

Самолет Ryanair

В аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии совершил экстренную посадку самолет бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Дублина в Задар. 33 пассажира в ночь на субботу, 14 июля, были госпитализированы с жалобами на головную боль, тошноту и боль в ушах.

Контекст

"В результате технической неисправности произошел спад давления, и пилоту пришлось посадить самолет в Хане", - сообщил представитель Федеральной полиции DW. По его словам, точная причина произошедшего пока неясна, ведется проверка. На борту находились 189 человек.

Резкое снижение

Один из пассажиров самолета опубликовал в Facebook и Twitter фотографию салона со свисающими с потолка кислородными масками. По его данным, лайнер резко снизился с 11 тысяч метров до 2800 метров.

Еще одна пассажирка написала о "худшем моменте всей ее жизни".

Пассажиры, которые не были доставлены в больницы, провели ночь в аэропорту. По предварительной информации, они будут доставлены в Хорватию на резервном самолете в субботу. Одна из пассажирок сообщила DW, что авиакомпания не предоставила им места для сна.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Пост в Facebook пассажира рейса Ryanair Миомира Тодоровича

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