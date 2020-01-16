 После стрельбы в новокузнецком суде возбуждено уголовное дело | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

После стрельбы в новокузнецком суде возбуждено уголовное дело

Вооруженный злоумышленник проник в один из судов Новокузнецка, убив пристава и тяжело ранив женщину, проходившую в качестве свидетеля по уголовному делу.

Сотрудник следственного комитета России

Сотрудник следственного комитета России

Контекст

Открывший стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске был связан с неонацистскими кругами, сообщил Центр общественных связей организации. Жертвами нападения стали двое мужчин, еще один человек ранен. Нападавший убит. (21.04.2017)

В результате почти полуторагодового разбирательства Земельный суд Берлина приговорил двух преступников чеченского происхождения к длительным срокам тюремного заключения за покушение на убийство. (19.09.2019)

Прокуратура возбудила уголовное дело после гибели пристава и ранения еще одного человека при стрельбе в суде в Новокузнецке. Об этом сообщило в четверг, 16  января, агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Кузбассу. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия, стрельбу открыл 45-летний мужчина, пытавшийся в четверг утром войти в здание суда с ружьем.  На входе его пытался остановить пристав, однако злоумышленник выстрелил ему в живот и проник в здание суда. Там в одном из кабинетов он выстрелил в 43-летнюю женщину, находящуюся в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому там делу. Получив ранения в лицо и ноги, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Мотивы стрелявшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Смотрите также:

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Торговый центр Olympia под ударом

    Примерно в 17:50 по местному времени преступник открыл огонь по посетителям мюнхенского торгового центра Olympia. Он находится в 6 остановках метро от главного железнодорожного вокзала города.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Экстренная эвакуация

    Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы. Некоторые сотрудники Olympia прятались в самóм здании.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Полиция в деле

    Полиция, сразу прибывшая на место преступления, оцепила здание. В связи с преступлением в город ожидается прибытие отрядов спецназначения из различных федеральных земель, включая элитное подразделение GSG9.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Территория оцеплена

    Территория вокруг торгового центра была оцеплена. В связи со стрельбой в Olympia в Мюнхене было объявлено особое положение.

  • Deutschland Öffentliche Vehkehrsmitteln in München sind eingestellt

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Общественный транспорт прервал работу

    Из-за стрельбы в городе было полностью перекрыто движение общественного транспорта.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Не исключен теракт

    Следственные органы не исключают, что может идти речь о теракте. Однако к вечеру 22 июля официальных данных о квалификации преступления как теракт не поступало.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Трое лиц, вооруженных длинноствольным оружием

    По сообщению полиции, в Мюнхене сложилась "острая ситуация в связи с террористической угрозой". Ведется розыск трех лиц, вооруженных длинноствольными стрелковым оружием.


Смотреть видео 11:16

ЧП в Крыму: как на кровавую бойню в Керчи отреагировали в Москве и Киеве

Контекст

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

Вечером 22 июля в одном из торговых центров Мюнхена неизвестные открыли огонь. В фотогалерее DW - основные подробности первых часов после трагедии. (22.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ЧП в Крыму: как на кровавую бойню в Керчи отреагировали в Москве и Киеве  

Подозрения в подготовке теракта: обыски у чеченцев в Германии  

Жители Санкт-Петербурга - о теракте в метро  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин выбрал Мишустина и что будет дальше  

США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ  

Правительство России подало в отставку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно