После стрельбы в новокузнецком суде возбуждено уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело после гибели пристава и ранения еще одного человека при стрельбе в суде в Новокузнецке. Об этом сообщило в четверг, 16 января, агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Кузбассу. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия, стрельбу открыл 45-летний мужчина, пытавшийся в четверг утром войти в здание суда с ружьем. На входе его пытался остановить пристав, однако злоумышленник выстрелил ему в живот и проник в здание суда. Там в одном из кабинетов он выстрелил в 43-летнюю женщину, находящуюся в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому там делу. Получив ранения в лицо и ноги, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Мотивы стрелявшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

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