После реновации площадь застройки в Москве может вырасти втрое

Власти Москвы вынесли на публичные слушания проекты планировок шести микрорайонов и кварталов, подпадающих под программу реновации. Как следует из документации, планируется построить 2,77 млн квадратных метров жилья - почти втрое больше площади сносимых домов, хотя ранее чиновники обещали, что прирост составит не более 25 процентов. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщила газета "Коммерсант".

Речь идет о застройке в районах Северное Тушино, Солнцево, Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Митино и Ивановское. По оценкам "Коммерсанта", в отдельных домах будут размещаться до 1000 квартир.

Спроектированные здания в основном выглядят как прямоугольные боксы. По данным проектной документации, в Ивановском, Митино и Северном Тушино дома выкрашены в серый цвет.

"В планах есть дома вообще без парковок"

При этом, несмотря на заявленную инфраструктуру - школы, детсады, поликлиники и даже одну церковь,- гаражи проектами практически не предусматриваются.

Как поясняет координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов: "В планах же есть дома без парковок вообще. Значит, начнут заезжать во дворы без парковок и конфликтовать". По его мнению, это "приведет к падению качества жизни".

Официальный старт программе правительства Москвы по сносу малоэтажного жилого фонда и расселению жителей был дан 1 августа 2017 года. Под давлением москвичей властям пришлось изменить закон и отказаться от планов по расселению нескольких тысяч домов. По мнению некоторых экспертов, именно это и стало одним из главных результатов реновации.

Основная волна переселений начнется лишь через несколько лет, поэтому пока рано говорить о качестве жилья, отмечает "Коммерсант".

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