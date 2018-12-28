 После подрыва автобуса с туристами МВД Египта сообщило об уничтожении 40 террористов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.12.2018

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Мир

После подрыва автобуса с туристами МВД Египта сообщило об уничтожении 40 террористов

Уничтоженные полицией планировали атаки на популярные у туристов места и христианские молельные дома, утверждает ведомство. Накануне в районе пирамид Гизы был подорван автобус с туристами.

Подорванный автобус на вилочном погрузчике, 28 декабря 2018 года

Египетская полиция в ходе операций в Гизе и на севере Синайского полуострова уничтожила 40 террористов. Об этом МВД Египта сообщило в субботу, 29 декабря. По данным ведомства, они планировали атаки на популярные среди туристов места, христианские молельные дома, а также на силы безопасности Египта.

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Накануне неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира был подорван автобус с туристами. Причиной взрыва стала детонация установленного на обочине самодельного взрывного устройства. В результате погибли трое вьетнамских туристов и гид-египтянин, еще 12 человек получили ранения. Представитель египетского МИДа расценил происшествие как "трусливый террористический акт".

Власти страны активно противодействуют радикальным исламистам - в частности, боевикам экстремистской группировки "Хасм" и членам исламистского движения "Братья мусульмане", признанного в Египте террористической организацией. Тем не менее иностранные туристы впервые за почти два года вновь стали объектами нападения.

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