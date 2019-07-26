После отказа Мосгоризбиркома Соболь рассчитывает на ЦИК

Юрист Фонд борьбы с коррупцией Любовь Соболь обжалует в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказ Мосгоризбиркома (МГИК) зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом она заявила журналистам в пятницу, 26 июля, сразу же после завершения заседания МГИК оставившего без удовлетворения ее жалобу на отказ в регистрации. "Конечно, это решение мы будем обжаловать в ЦИК ", - сказала Соболь, добавив, что это будет сделано "с максимальной публичностью".

Оппозиционный политик также заявила, что решение об отказе ей в регистрации было принято задолго до всех проверок и является нарушением ее прав.

В качестве основания для отказа в регистрации член МГИК Дмитрий Реут назвал недостаточное количество достоверных подписей. Он также отметил, что отдельным основанием для отказа стали ошибки в оформлении документов об имуществе за границей. "Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации", - приводит его слова агентство РИА "Новости".

Кроме Соболь, МГИК 27 июля окончательно отказал в регистрации Андрею Бабушкину, Елене Русаковой и Екатерине Игнатовой. На следующей неделе там же будет рассмотрена апелляция Ильи Яшина.

Давление на оппозиционеров усиливается

Накануне намеченной на 27 июля протестной акции в поддержку независимых депутатов у здания московской мэрии правоохранительные органы усиливают давление на оппозиционных политиков. Как сообщил в своем Твиттер муниципальный депутат Константин Янкаускас, которому МГИК также отказал в регистрации, полиция пришла с обыском в квартиру его родителей.

По данным телеканала "Дождь", мать политика заперлась изнутри и не пускает силовиков в квартиру до приезда адвоката, полицейские задержали в подъезде 77-летнего отца Янкаускаса, "угрожают ему и выламывают руки".

26 июля прокуратура Москвы сообщила, что проводит административное расследование в отношении 15 независимых кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму. В заявлении пресс-службы упоминаются, в частности, имена юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, директора ФБК Ивана Жданова и председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский Ильи Яшина.

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