 После отказа Мосгоризбиркома Соболь рассчитывает на ЦИК | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

После отказа Мосгоризбиркома Соболь рассчитывает на ЦИК

Оппозиционный политик заявила, что решение об отказе ей в регистрации было принято задолго до всех проверок и является нарушением ее прав.

Полиция защищает Мосгоризбирком от митингующих (Фото из архива)

Полиция защищает Мосгоризбирком от митингующих (Фото из архива)

Юрист Фонд борьбы с коррупцией Любовь Соболь обжалует в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказ Мосгоризбиркома (МГИК) зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом она заявила журналистам в пятницу, 26 июля, сразу же после завершения заседания МГИК оставившего без удовлетворения ее жалобу на отказ в регистрации. "Конечно, это решение мы будем обжаловать в ЦИК ", - сказала Соболь, добавив, что это будет сделано "с максимальной публичностью".

Оппозиционный политик также заявила, что решение об отказе ей в регистрации было принято задолго до всех проверок и является нарушением ее прав.

Контекст

Мастер-класс по созданию сильной политической коалиции проводят в Москве власти России. Но речь не о "Единой России", а о критиках Кремля и столичной мэрии, считает Иван Преображенский. (24.07.2019)

Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы. (16.07.2019)

В качестве основания для отказа в регистрации член МГИК Дмитрий Реут  назвал недостаточное количество достоверных подписей. Он также отметил, что отдельным основанием для отказа стали ошибки в оформлении документов об имуществе за границей. "Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации", - приводит его слова агентство РИА "Новости".

Кроме Соболь, МГИК 27 июля окончательно отказал в регистрации Андрею Бабушкину, Елене Русаковой и Екатерине Игнатовой. На следующей неделе там же будет рассмотрена апелляция Ильи Яшина.

Давление на оппозиционеров усиливается

Накануне намеченной на 27 июля протестной акции в поддержку независимых депутатов у здания московской мэрии правоохранительные органы усиливают давление на оппозиционных политиков. Как сообщил в своем Твиттер муниципальный депутат Константин Янкаускас, которому МГИК также отказал в регистрации, полиция пришла с обыском в квартиру его родителей.

По данным телеканала "Дождь", мать политика заперлась изнутри и не пускает силовиков в квартиру до приезда адвоката, полицейские задержали в подъезде 77-летнего отца Янкаускаса, "угрожают ему и выламывают руки".

26 июля прокуратура Москвы  сообщила, что проводит административное расследование в отношении 15 независимых кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму. В заявлении пресс-службы упоминаются, в частности, имена юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, директора ФБК Ивана Жданова и председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский Ильи Яшина.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: 

  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 14:35

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

Также по теме

Russland Proteste der russischen Oppositionelle vor dem Gebäude der Wahlkomitee

Комментарий: Выборы в Мосгордуму разбудили в России институт репутации 26.07.2019

Почему на фоне агрессивных попыток не допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов некоторые представители властей вдруг вспомнили о своей репутации, объясняет Иван Преображенский.

Nemtsova. Interview mit Ljubov Sobol, die Russische Politikerin

Любовь Соболь продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома 25.07.2019

Рабочая комиссия Мосгоризбиркома отказалась удовлетворить апелляцию Соболь на решение об отказе в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Russland | Proteste in Moskau

Посольство ФРГ в Москве обеспокоено ситуацией с выборами Мосгордумы 26.07.2019

Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно, говорится в заявлении. Речь идет об отказе в регистрации на выборах оппозиционных политиков, обыски в их квартирах и задержания.

Реклама

Самые читаемые

Жилье в Европе: где его сейчас выгодно покупать или снимать  

Почерковед об экспертизе подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы  

Мусульмане в ФРГ боятся за свою жизнь: как остановить рост исламофобии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно