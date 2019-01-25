 После нерегулируемого ″Брекзита″ в британских супермаркетах могут опустеть полки | Новости из Германии о Европе | DW | 28.01.2019

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Европа

После нерегулируемого "Брекзита" в британских супермаркетах могут опустеть полки

Выход Великобритании из ЕС без соглашения грозит ростом цен на продукты питания и существенным сокращением ассортимента, предупредили главы сетей супермаркетов.

Супермаркет в Лондоне

Руководители нескольких британских сетей супермаркетов и ресторанов быстрого питания предупредили о вероятности опустения полок после нерегулируемого "Брекзита". "Необходимо срочно найти решение", которое позволит избежать выхода Великобритании из ЕС без соответствующего договора, говорится в их открытом письме британским парламентариям, опубликованном в понедельник, 28 января.

В случае "Брекзита" без договора существует большая опасность того, что супермаркетам и сетям фастфуда не удастся сохранить нынешний "ассортимент, качество и свежесть" продуктов питания, указывается далее. Кроме того, при таком сценарии не избежать роста цен на продукты в связи с повышением транспортных расходов и пошлин.

Треть продуктов питания в Великобритании - из других стран ЕС

Письмо подписали руководители десяти сетевых супермаркетов и ресторанов быстрого питания, в том числе Co-op, Lidl, Sainsbury's и McDonald's, а также Британское объединение розничной торговли (BRC).

Контекст

В общей сложности около трети потребляемых в Великобритании продуктов питания ввозятся в страну из остальных государств Евросоюза. А в конце марта, когда должен состояться "Брекзит", из других стран ЕС ввозится особенно много овощей и фруктов, в частности 90 процентов салата, 80 процентов помидоров и 70 процентов ягод, указывается в письме.

29 января - новое голосование в парламенте

После того как британский парламент подавляющим большинством отверг согласованный с ЕС договор об условиях "Брекзита", Лондон призвал парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода Великобритании из состава ЕС.

В случае неупорядоченного "Брекзита" Лондон может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. По данным британских СМИ, в правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

Выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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