 После драки с афганцами беженцы из Чечни пожаловались президенту ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 03.07.2018

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Германия

После драки с афганцами беженцы из Чечни пожаловались президенту ФРГ

Полиция нашла в центре временного содержания беженцев опасные предметы, которые предположительно использовались при столкновении. Беженцы говорят о "расистской предвзятости".

Полицейский автомобиль

Соискатели убежища из Чечни, проживающие в Котбусе, обратились с открытым письмом к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), руководству города и федеральной земли Бранденбург. Этот документ стал доступен редакции DW во вторник, 3 июля.

Контекст

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Как следует из текста обращения, чеченские беженцы обвиняют полицию Котбуса в "чрезмерных действиях", призванных дать повод для отказа в предоставлении убежища и последующей высылке из Германии.

Полиция устроила обыск в месте временного содержания беженцев после того, как поздним вечером 12 июня произошла массовая драка с участием чеченских и афганских молодых людей. При этом пострадавшие были как с одной, так и с другой стороны. Авторы письма обращают внимание на то, что полиция без видимых причин на глазах у женщин и детей задержала всех чеченских мужчин, оказавшихся в месте временного содержания беженцев, надев на них наручники. Причем некоторые из них, по словам авторов письма, были доставлены в участок, несмотря на наличие инвалидности и тяжелых заболеваний. В документе также указывается, что все задержанные содержались в условиях, противоречащих основным правам человека и 1-й статье конституции Германии, подчеркивающей неприкосновенность человеческого достоинства.

"Действия полиции напомнили многим из нас о негативном опыте, полученном в Чечне и России", - отмечается в письме. Авторы документа просят власти земли Бранденбург положить конец "расистской предвзятости" в отношении чеченских беженцев. Кроме того, они просят расселить людей по квартирам, а не содержать в одном месте, а также как можно скорее предоставить возможности пройти языковые курсы и получить доступ к рынку труда. Иначе, подчеркивают составители письма, интеграция в немецкое общество невозможна.

Опасные находки полиции

Как заявили в полиции медиакомпании RBB, на следующий день после массовой драки правоохранители провели обыск в месте временного содержания беженцев в поисках оружия и других опасных предметов. При этом были изъяты клюшки для гольфа, массивные деревянные рейки, велосипедные замки, а также другие предметы, которые были частично использованы в драке, а после спрятаны в различных потаенных местах.

Официальный представитель городской власти Котбуса в свою очередь подтвердил RBB получение письма. В первом комментарии для прессы Ян Глосман (Jan Gloßmann) приветствовал решительные действия сотрудников правопорядка. "Мы должны вместе позаботиться о том, чтобы в городе правили спокойствие и порядок в городе, и когда  происходят такие насильственные столкновения, полиция должна вмешиваться", - заявил он. По его словам, другие вопросы, поднятые авторами письма, находятся вне компетенции городских властей. При этом городская администрация намерена решить вопрос о том, чтобы беженцы из Чечни и Афганистана не содержались вместе.

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    Автор: Ирина Филатова


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