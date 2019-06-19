 После допроса на Мишеля Платини не стали заводить дело | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

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Мир

После допроса на Мишеля Платини не стали заводить дело

Прокуратура продолжит расследование роли Мишеля Платини и французского государства в определении места проведения ЧМ-2022.

Экс-глава УЕФА Мишель Платини покидает полицейский участок под Парижем, где он давал показания по делу о воозможной фальсификации итогов выбора страны-хозяйки ЧМ-2022

Экс-глава УЕФА Мишель Платини покидает полицейский участок под Парижем

Финансовая прокуратура Франции не стала заводить дело против экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, допрошенного 18 июня по делу о возможной фальсификации решения о месте проведения ЧМ в 2022 году. Об этом сообщило в среду, 19 июня, агентство dpa со ссылкой на представителей прокуратуры.

Во вторник звезда французского футбола и бывший капитан национальной сборной был задержан и допрошен в управлении судебной полиции в пригороде Парижа Нантерре в связи с делом о возможном сговоре между ФИФА и властями Катара, позволившем эмирату получить право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. 

При этом, как заявил источник агентства, расследование, касающееся, кроме прочего, роли Франции в принятии решения о месте проведения ЧМ-2022, будет продолжено.

В частности, полиция расследует обстоятельства встречи Платини с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, состоявшейся в 2010 году за две недели до проведения голосования о месте проведения ЧМ-2022. 

Допрос Мишеля Платини

Допрос Платини продолжался несколько часов. После того, как бывший футбольный чиновник покинул полицейский участок, он сказал французскому агентству AFP: "Допрос длился долго. Он должен был длиться долго, если учесть количество вопросов. Меня спрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, о чемпионате мира 2018 года в России, о чемпионате мира в Катаре и о ФИФА".

Ранее адвокат Платини Уильям Бурдон сделал заявление о том, что настаивающий на своей невиновности Платини "не был арестован, а давал показания в качестве свидетеля в контексте, выбранном следствием".

Коррупционные обвинения против Платини

Мишель Платини стал президентом УЕФА в 2007 году. В 2015 году Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на восемь лет отстранил его от любого вида деятельности, связанного с футболом, однако в 2016 году этот срок был уменьшен до четырех лет.

В марте 2019 года британская газета The Sunday Times опубликовала журналистское расследование, согласно которому катарская телекомпания "Аль-Джазира" в течение трех лет перечислила ФИФА почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса за то, Катар сможет принять ЧМ-2022.

Согласно этому расследованию, подозрения в коррупции падали, кроме прочего, и на Мишеля Платини. За право проведения ЧМ-2022 с Катаром соревновались Австралия, Южная Корея, США и Япония.

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    Автор: Илья Коваль


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