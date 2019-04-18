После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.
Результат почти двухлетнего расследования команды спецпрокурора Мюллера представлен общественности. Сговора между Трампом и Кремлем не нашли, однако факт вмешательства президента в ход расследования не опровергнут. (18.04.2019)
Доклад Мюллера вряд ли станет поворотным моментом в президентстве Трампа. Но его бизнес и роль главы государства будут и дальше волновать Конгресс и Минюст США, считает Александра фон Намен. (25.03.2019)
Расследование спецпрокурора США по России Роберта Мюллера может быть завершено уже в начале марта. Но тех, кто надеется на громкое разоблачение вмешательства Кремля в американские выборы, может постичь разочарование. (02.03.2019)