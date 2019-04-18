После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

Российские следы вокруг Дональда Трампа

Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.