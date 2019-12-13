 После ″Брекзита″ Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2020

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Европа

После "Брекзита" Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС

В речи перед предпринимателями британский премьер Борис Джонсон расскажет, чего собирается добиться на переговорах с ЕС об отношениях после истечения переходного периода "Брекзита".

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Сторонники "Брекзита" празднуют выход Соединеного Королевства из состава ЕС

После выхода из ЕС Великобритания перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в области защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий. Такие выводы можно сделать, прочитав отдельные пассажи речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на тему "Брекзита", с которой он собирается выступить перед предпринимателями в понедельник, 3 февраля. Отрывки из этого документа были обнародованы в ночь на 3 февраля.

Ожидается, что Борис Джонсон раскроет в этом выступлении цели, которых он постарается достичь на предстоящих переговорах о дальнейшем развитии отношений между Лондоном и Брюсселем. По сведениям информагентства Bloomberg, Джонсон собирается заявить, что на переговорах с Евросоюзом он хотел бы добиться сделки уровня торгового соглашения с Канадой, однако будет готов довольствоваться и более общим договором, таким, как и торговое соглашение с Австралией.

Без сделки торговлю между Британией и ЕС будут регулировать правила ВТО

По информации источника агентства, команда Джонсона будет готова покинуть переговоры и без сделки. Это будет означать, что торговые отношения между Великобританией и ЕС после завершения переходного периода в конце 2020 года будут регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), предполагающими наличие таможенных пошлин, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.

Джонсон в очередной раз подчеркнет, что в случае установления с Евросоюзом торговых отношений, подобных тем, что прописаны в торговом соглашении с Канадой, Великобритания не будет признавать над собой юрисдикцию европейских судов и соблюдать иные стандарты ЕС, к примеру, в области защиты окружающей среды, трудового законодательства, государственных субсидий, подчеркнул собеседник агентства Bloomberg.

Цели ЕС на переговорах с Британией об отношениях после "Брекзита"

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Великобритания покинула ЕС в ночь на субботу, 1 февраля. В течение переходного периода, длящегося до конца 2020 года, в обычной жизни жителей страны не будет заметно каких-либо существенных изменений в связи с этим шагом. Однако за это время сторонам необходимо договориться о дальнейшем оформлении отношений, в первую очередь в сфере двусторонней торговли.

Брюссель добивается подписания торгового соглашения с Лондоном, основанного на равной конкуренции (Level Playing Field) и принципе "никаких таможенных пошлин, никаких квот, никакого демпинга". Ключевыми вопросами на переговорах также должны стать рыболовство, безопасность и доступ к базам данных.

Теоретически Борис Джонсон до конца июля 2020 года может попросить Брюссель о продлении переходного периода после "Брекзита" еще на два года, однако глава британского правительства уже заявил, что не собирается этого делать.

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  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

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