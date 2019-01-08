Последствия ограничения движения в центре мегаполиса: пример Мадрида

В списке европейских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха Мадрид занимает 7-е место. Хотя промышленных предприятий в городе давно нет, источниками загрязнения, по словам представителя Greenpeace Хайме Фрайле, являются угольные котельные и автотранспорт.

До недавнего времени жители испанской столицы не торопились принимать меры для улучшения экологической обстановки. Лишь немногие предпочли пересесть на более экологичный вид транспорта - велосипед или же вообще отказаться от транспортных средств и ходить пешком. Как отметил эколог Хайме Фрайле в беседе с DW, эта проблема всегда решалась "путем улучшения инфраструктуры и перехода на отопление газом".

Что такое Madrid Central

Но за последние два года в Мадриде многое изменилось. Здесь появились велосипедные дорожки. А количество транспорта в центре города существенно сократилось. Кроме того, с конца ноября городские власти реализуют проект под названием Madrid Central. Цель проекта - ограничить движение транспорта и озеленить территорию города общей площадью 472 га.

Для улучшения экологической обстановки были переоснащены такси и автобусы. И тем из них, которые не соответствуют экологическому стандарту, запрещено въезжать в центр Мадрида. Места для парковки в этой части города могут занимать только те транспортные средства, владельцы которых имеют на это специальное разрешение, либо проживают в этом районе. Все остальные могут припарковать автомобиль только в специально отведенных для этой цели местах. Кроме того в Мадриде также следуют тренду на электромобильность. В 2019 году здесь планируют построить 20 новых станций зарядки электромобилей, причем энергия для этих станций будет поступать из возобновляемых источников.

Бургомистр Мадрида (справа) рада более экологичным видам транспорта в центре города

Кроме электромобилей Мадрид активно развивает так называемый каршеринг - сервис, обеспечивающий возможность взять транспортное средство напрокат. Такие платформы, как Dryve, emove, e-taxis, e-Scooter, а также многочисленные стартапы успешно развиваются сейчас именно в Мадриде - что увеличивает привлекательность испанской столицы для инвесторов и туристов. В первом квартале минувшего 2018 года объем прямых инвестиций увеличился на 82 процента и достиг 4,5 млрд евро. Рекордным оказалось и число туристов, посетивших испанскую столицу в 2018 году, - 5 млн человек.

Многие жители Мадрида приветствуют происходящие изменения. "Город в любом случае стал более привлекательным", - говорит жительница Мадрида Соня Перес, которая многие годы предпочитает передвигаться по городу на велосипеде.

Популизм экологию не улучшает

Но есть и те, кому проект Madrid Central не по душе. Нынешнее городское правительство, представленное популистами из партии "Подемос" (Мы можем) "решило покончить с загрязнением воздуха по-революционному - раз и навсегда", прокомментировал ситуацию для DW представитель оппозиционной либеральной Народной партии в Ассамблее (муниципальном совете) Мадрида Мануэль Гарсия.

Смог над Мадридом

Он напомнил, что после того, как в ноябре городские ввели запрет на транзитный проезд через центр города, стали образовываться гигантские пробки. Увеличилось содержание вредных веществ в воздухе, город накрыл смог. Пришлось вводить новые меры: ограничить скорость движения, запретить уличную парковку, въезд в город старых автомобилей, не соответствующих современным экостандартам.

Эти ограничения совпали с Рождеством. Праздничная торговля, самая активная в году, оказалась сорванной, как и народные гуляния. Люди, опасаясь штрафов, предпочли вообще не ездить в центр. Расположенные здесь магазины и рестораны потеряли от 40 до 80 процентов прибыли. Зато после Нового года на свободные от машин центральные улицы вышли возмущенные жителей с требованием отставки городских властей.

На что жалуются жители Мадрида

Жалуются на неудобства в связи с принимаемыми мерами по охране окружающей среды прежде всего те, кому приходится ездить в Мадрид на работу из других городов. А также продавцы и владельцы магазинчиков на центральных торговых улицах испанской столицы, поскольку из-за дорожных и строительных работ улицы частично перекрыты и бизнес страдает.

Проблему многие видят и в том, что из-за ограничения передвижения автомобилей в центре города мусор вывозят не два раза в неделю, как это было раньше, а только один раз. "Возможно, в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что воздух станет чище. Но сейчас мы наблюдаем увеличение количества мусора на центральных улицах городов", - говорит инженер Фернандо Родригез.

Фармацевт Гонзало Пуиг, в свою очередь, жалуется на то, что велосипедные дорожки расположены не там, где нужно, и это часто создает опасную ситуацию на дороге. А сами владельцы транспортных средств недовольны тем, что им чаще приходится платить штрафы за езду на автомобиле, который не соответствует экостандартам, за превышение скорости или въезд в те районы города, где движение ограничено. Только в один из дней декабря прошлого года штрафы за такие нарушения в Мадриде получили 1450 человек.

Но несмотря на недостатки проекта, он очевидно помогает развитию общественного транспорта. Более трех миллионов человек в начале декабря воспользовались в испанской столице общественным транспортом. Число тех, кто брал напрокат велосипед, выросло на 20 процентов.

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