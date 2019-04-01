Последняя в Германии пушная звероферма прекратила работу

Норковая ферма в городе Раден в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия последней в ФРГ в апреле 2019 года прекратила разведение животных для производства меховых изделий.

Несмотря на то, что в ветеринарное ведомство земли округа Минден-Люббеке федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, осуществляющее надзор за деятельностью звероводческой фермы, еще не поступило официальное заявление на отзыв регистрации, представители организации позащите животных - Немецкого бюро по защите животных подтвердили DW, что звероферма уже прекратила свою деятельность.

"На ферме больше нет животных, все клетки стоят пустыми, очевидно, что производство было свернуто", - сообщил DW пресс-секретарь Немецкого бюро по защите животных Фабиан Штайнеке (Fabian Steinecke) - Все указывает на то, что звероферма прекратила свою работу".

Тесные клетки и недостаток питьевой воды

Ряд клеток для норок на звероферме в городе Раден

В середине марта 2019 года Немецкое бюро по защите животных опубликовало на сайте организации сделанное активистами при помощи дронов видео, показывающее, в каких условиях содержатся норки на звероферме в Радене. По словам Штайнеке, норки были помещены в тесные клетки, страдали от недостатка воды, не имели возможности лазать по клетке или покидать ее.

Кроме того, видео свидетельствовало, что животные подвержены сильному нервному напряжению, так как они беспокойно ходили или даже метались по клетке.

Несмотря на то, что условия содержания животных считались на данный момент по закону приемлемыми, публикация видео привлекла внимание региональных СМИ и вызвала широкий общественный резонанс. Проведенная вскоре после публикации видео проверка фермы сотрудниками ветеринарного ведомства показала, что клетки на ферме пустуют.

Владелец зверофермы отрицает, что жестоко обращался с животными

По словам владельца зверофермы Никиты Боша (Nikita Bosch), занимавшегося в Радене производством изделий из меха норки на протяжении последних 20 лет, из-за давления общественности и строгих ветеринарных проверок он решил закрыть производство, в связи с чем продал последних зверей аналогичным зверофермам в Финляндии.

По словам Боша, он не может понять, почему активисты так часто обвиняли его в том, что он плохо обращается с животными и заставляет их страдать. Если бы животные болели или страдали от ран, он бы не смог заработать на продаже их меха, заявил он локальной немецкой газете Die Lippische Landeszeitung.

Что будет с участком, на котором была расположена звероферма, Бош пока не решил.

Ужесточение закона об условиях содержания животных

Звероферма в городе Раден была последняя в своем роде в ФРГ. В 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен в Германии до такой степени, что этот бизнес просто перестал быть рентабельным. При этом звероферма в Радене имела официально освобождение от новых правил на переходный период до 2022 года.

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