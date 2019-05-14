Последние секреты "штази": останутся ли они нераскрытыми?

Согласно действующему сейчас в Германии законодательству, с 2020 года в стране уже никого не будут проверять на предмет возможного сотрудничества с министерством госбезопасности бывшей ГДР - "штази". Что фактически будет означать конец люстрации. Однако в правительстве хотят продлить этот своеобразный срок давности, так, чтобы министерства и ведомства могли до 2030 года запрашивать информацию о госслужащих в Федеральном ведомстве по изучению архивов "штази". Почему это так важно?

Щит и меч партии

Министерство госбезопасности выполняло в ГДР функции внешней разведки, контрразведки, а также политической полиции, следившей за собственными гражданами. Функция "щита и меча партии" считалась особенно важной. Репрессивный аппарат, во главе которого стояло МГБ, подавлял любые проявления инакомыслия, любую, даже осторожную критику правившей в стране Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Внутренняя тюрьма министерства госбезопасности

В 1989 году, когда пала Берлинская стена, в министерстве государственной безопасности бывшей ГДР насчитывалось более 90 тысяч штатных сотрудников. Кроме того, на "штази" работало свыше 100 тысяч негласных осведомителей. Если учесть, что все население бывшей ГДР составляло 16 миллионов, то получается, что на каждых 80-90 жителей страны ГДР - от младенцев до глубоких стариков - приходилось, как минимум, по одному кадровому или секретному сотруднику "штази".

Чекисты хотели знать все. Они с маниакальной скрупулезностью собирали информацию самого разного рода. Доходило до абсурда: в стеклянных баночках была собрана даже коллекция запахов известных диссидентов, чтобы при необходимости разыскивать их с помощью собак-ищеек.

110 километров личных досье

В архивах "штази" хранится более 6 миллионов досье. В дни мирной революции восточногерманские гэбисты службы пытались замести следы, уничтожив как можно больше компрометирующих документов. Но удалось им немногое: слишком стремительно развивалась мирная революция в ГДР, слишком настойчивы и последовательны были восточногерманские правозащитники, требовавшие открыть секреты "штази". Было создано Федеральное ведомство по изучению архивов МГБ ГДР.

В архиве "штази"

Полки с досье протянулись в подвалах госбезопасности на 110 километров! Это не считая электронных носителей с собранной чекистами информацией, более 23 тысяч магнитофонных записей, почти двух миллионов фотографий и т.д. 10 тысяч мешков с клочками разорванных в последние дни документов еще ждут восстановления. Было еще больше, но благодаря помощи специальной компьютерной программы, разработанной немецкими программистами, их уже восстановили.

Узнать имя "своего" стукача

Узнать о том, какую информацию собрали на него в "штази", может по закону каждый - причем, не только гражданин Германии. Более двух миллионов человек этим правом уже воспользовались. Для этого надо отправить запрос в ведомство по изучению архивов "штази". Соответствующие формуляры можно найти в интернете. Досье (если оно есть) можно посмотреть в одном из читальных залов ведомства или даже получить по почте.

Из копий, которые выдаются на руки, черными чернилами вымараны имена осведомителей "штази", их агентурные клички, любые другие данные, которые могут прямо на них указать. Но при желании можно обратиться к сотруднику федерального ведомства, чтобы узнать имя "своего" стукача. Когда обсуждали судьбу архивов "штази", опасались, что жертвы будут мстить. Но этого не произошло. Более того: многие и не хотят знать, кто конкретно доносил на них.

Получить документы из архива "штази", их лично не касающиеся, могут также историки и журналисты. Но они должны доказать, что запрашиваемые ими сведения представляют общественный или научный интерес. Кроме того, сведения о третьих лицах, в том числе о жертвах преследований со стороны "штази", можно получить только с разрешения этих лиц.

Люстрация по-немецки

По немецким законам для проверки государственных служащих на предмет возможного сотрудничества со "штази" могут обращаться также различные госучреждения. Когда речь идет о членах правительства, судьях, высокопоставленных военных и чиновниках, это делается в обязательном порядке.

Кроме того, могут проверить и рядовых госслужащих, если есть факты, указывающие на то, что человек мог работать на "штази", если подозрения обоснованы. Подчеркнем еще раз: только госслужащих. Депутатов парламента, например, - только в исключительных случаях.

Так восстанавливают разорванные сотрудниками "штази" секретные досье

А вот берлинскому статс-секретарю - то есть заместителю министра - Андрею Хорну (Andrej Horn) пришлось в 2017 году очень скоро после его назначения на этот пост подать в отставку, когда выяснилось, что он скрыл свое сотрудничество со "штази". Причем, скрыл его, поступая вскоре после объединения Германии на работу в берлинский университет, так что и из университета его тоже уволили.

Не слишком ли высокая цена за грехи молодости? Глава Федерального ведомства по изучению архивов "штази", в прошлом - восточногерманский диссидент Роланд Ян (Roland Jahn), считает, что нет. Вместе с тем в интервью DW он подчеркнул, что надо очень осторожно обращаться с этой щекотливой темой: "Нельзя до конца жизни винить людей за то, что в молодые годы они связались со "штази". Но и ложь ни в коем случае нельзя поощрять".

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